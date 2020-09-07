Райан Фрэйзер согласился на переход в "Ньюкасл"

Бывший вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер согласился перейти в "Ньюкасл".

Фрэйзер блестяще отыграл сезон 2018/19, и тогда среди почитателей его таланта значились "Арсенал" и "Тоттенхэм".



Следующая кампания сложилась неудачно для Фрэйзера, как и всего "Борнмута", поэтому большие клубы уже не проявили своего интереса к Фрэйзеру, несмотря на статус того как свободного агента.



У Фрэйзера были варианты с "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлас", однако после очной встречи с главным тренером "Ньюкасла" Стивом Брюсом в минувшую пятницу 26-летний игрок сборной Шотландии решил связать свое будущее с "сороками".



Как сообщает Sky Sports, уже в понедельник Фрэйзер пройдет медицинское обследование в "Ньюкасле", после чего подпишет согласованный контракт.



Этот переход позволит Райану быть ближе к своей семье в Абердине, а также воссоединиться с бывшим партнером по "Борнмуту" Каллумом Уилсоном, чье медобследование тоже назначено на понедельник.