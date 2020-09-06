Сунесс недоволен пассивностю "Ливерпуля" на трансферном рынке

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп может пожалеть о своем пассивном поведении на трансферном рынке в это окно.

После завоевания титула Премьер-Лиги в минувшем сезоне "Ливерпуль" обзавелся лишь одним новичком, пригласив Костаса Цимикаса из "Олимпиакоса" на роль дублера для Энди Робертсона.



А вот с другими целями, включая Тиаго Алькантару из "Баварии", у "красных" не ладится, и это огорчает Сунесса.



"Идеальное время для приобретения игроков — это время, когда им не обязательно сразу становиться сенсацией, и ты можешь постепенно подводить их к составу. Поэтому я расстроен, что "Ливерпуль" этого не сделал, являясь действующими чемпионами Премьер-Лиги и мира".



"Это хорошо сработало в случае с игроками вроде Фабиньо и Робертсона, которые вышли на первый план после нескольких месяцев ознакомления с системой игры "Ливерпуля" без привлечения лишнего внимания к себе".



"Это было классикой для "Ливерпуля", когда играл я сам, и было классикой для "Манчестер Юнайтед" на протяжении более 20 лет при сэре Алексе Фергюсоне. Эти команды продолжали искать усиление, несмотря на свою мощь".



"Тиаго Алькантара, полузащитник "Баварии", стал бы прекрасные приобретением. Он трудолюбив и одарен техникой. Ему 29, но он все еще способен провести два-три года на высочайшем уровне".



"Я все равно считают"Ливерпуль" фаворитом в борьбе за титул, но я не представляю себе, что они снова смогут так оторваться", — сообщил Сунесс The Times.