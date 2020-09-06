Аке рассказал, где будет играть за "Сити"

Новичок "Манчестер Сити" Натан Аке рассказал, что тренерский штаб Хосепа Гвардиолы готовит его к игре на нескольких позициях.

Напомним, "Сити" еще месяц назад завершил приобретение Аке у "Борнмута" за 41 миллион фунтов.



В лице 25-летнего Аке "горожане" обрели универсала, способного действовать на различных позициях, в том числе в полузащите. А, например, в минувший уикенд Натан сыграл левого защитника за сборную Голландии. И "Сити" собирается это активно использовать.



"Я уже целую вечность работаю с тренером "Сити" по физической подготовке. Мне сказали сосредоточиться на нескольких позициях в оборонительной линии, но меня это устраивает. Я согласен на это. Я значительно вырос, выступая в Премьер-Лиге".



"Мне пришлось ущипнуть себя, когда я узнал об интересе "Сити". Я думал про себя: "Неужели это на самом деле?"



"Когда я услышал, что они хотят забрать меня в Манчестер, я был потрясен. "Манчестер Сити" — один из лучших клубов в мире, а Пеп Гвардиола — один из лучших тренеров в мире".



"Я очень хорошо поговорил с Гвардиолой, и у нас сразу же возникла связь. Стиль "Сити" мне очень подходит. Я много раз играл против них, и я знаю, как сложно противостоять им", — сообщил Аке Daily Mirror.