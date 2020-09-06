"Вулверхэмптон" приобрел Марсала у "Лиона"

"Вулверхэмптон" совершил свое второе приобретение в это трансферное окно, оформив переход левого защитника "Лиона" Марсала.

Марсал является продуктом знаменитой академии "Гремио", которая воспитала немало бразильских звезд, включая Роналдиньо.



В Европу Марсал приехал в 2011 году. Поиграв в Португалии и Турции и проведя один сезон в "Генгаме", в 2017 бразилец присоединился к "Лиону".



За три последних года Марсал сыграл 75 матчей, получив опыт выступлений за "Лион" в Лиге Европы и Лиги Чемпионов.



В минувшем сезоне 31-летний защитник помог "Лиону" выбить "Манчестер Сити" со стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов. Однако уже в следующем раунде французская команда уступила "Баварии", которая впоследствии взяла трофей.



Контракт Марсала, который также способен сыграть центрального защитника, с "волками" рассчитан на два года.



Добавим, что Марсал стал вторым новичком клуба с "Молинью" в это окно и за два последних дня — после нападающего Фабиу Силвы, купленного у "Порту" за 35 миллионов фунтов.