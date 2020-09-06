"Вулверхэмптон" приобрел Марсала у "Лиона"

Марсал "Вулверхэмптон" совершил свое второе приобретение в это трансферное окно, оформив переход левого защитника "Лиона" Марсала.

Марсал является продуктом знаменитой академии "Гремио", которая воспитала немало бразильских звезд, включая Роналдиньо.

В Европу Марсал приехал в 2011 году. Поиграв в Португалии и Турции и проведя один сезон в "Генгаме", в 2017 бразилец присоединился к "Лиону".

За три последних года Марсал сыграл 75 матчей, получив опыт выступлений за "Лион" в Лиге Европы и Лиги Чемпионов.

В минувшем сезоне 31-летний защитник помог "Лиону" выбить "Манчестер Сити" со стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов. Однако уже в следующем раунде французская команда уступила "Баварии", которая впоследствии взяла трофей.

Контракт Марсала, который также способен сыграть центрального защитника, с "волками" рассчитан на два года.

Добавим, что Марсал стал вторым новичком клуба с "Молинью" в это окно и за два последних дня — после нападающего Фабиу Силвы, купленного у "Порту" за 35 миллионов фунтов.


Метки Вулверхэмптон, Марсал

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2020 21:00

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  1. mansoor 06.09.2020 22:39 # mansoor
    Ни фига себе коуч Морфюс набирает топов, будет интересно смотреть за Вулвсом, в прошлом сезоне они зажигали, победами над топами

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