Отец Маунта отреагировал на слухи насчет Хаверца

Мейсон Маунт Отец полузащитника "Челси" Мейсона Маунта отреагировал на слухи о том, что его сын расстроен переходом Кая Хаверца к "синим".

Ранее днем немецкое издание Bild сообщило, что 21-летний Маунт недоволен появлением в команде Хаверца и теперь опасается лишиться места в стартовом составе "Челси" из-за дорогостоящего конкурента.

Однако Тони Маунт, который несколько лет назад агитировал своего сына покинуть академию лондонского клуба, быстро отреагировал на эту историю.

"Чушь собачья", — написал Маунт-старший в твиттере, сопроводив свое сообщение в твиттере 36 смеющимися сквозь слезы смайликами.


Метки Маунт, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2020 20:00

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  1. chr1s8rown 06.09.2020 22:18 # chr1s8rown
    Пенс походу он тоже

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  2. alexomck 06.09.2020 21:10 # alexomck
    бомбануло батю маунта - обычная реакция на правду:)

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  3. dallaslp 06.09.2020 21:08 # dallaslp
    36 смеющихся смайликов - признак сверхразума

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  4. liverpo0ol 06.09.2020 20:23 # liverpo0ol
    Горькие слезы

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