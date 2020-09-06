Отец Маунта отреагировал на слухи насчет Хаверца
Отец полузащитника "Челси" Мейсона Маунта отреагировал на слухи о том, что его сын расстроен переходом Кая Хаверца к "синим".
Ранее днем немецкое издание Bild сообщило, что 21-летний Маунт недоволен появлением в команде Хаверца и теперь опасается лишиться места в стартовом составе "Челси" из-за дорогостоящего конкурента.
Однако Тони Маунт, который несколько лет назад агитировал своего сына покинуть академию лондонского клуба, быстро отреагировал на эту историю.
"Чушь собачья", — написал Маунт-старший в твиттере, сопроводив свое сообщение в твиттере 36 смеющимися сквозь слезы смайликами.
06.09.2020 20:00
Просмотров: 3576
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пенс походу он тоже
(ответить)
бомбануло батю маунта - обычная реакция на правду:)
(ответить)
36 смеющихся смайликов - признак сверхразума
(ответить)
Горькие слезы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий