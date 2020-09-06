Лев испытывает смешанные чувства по поводу перехода Хаверца в "Челси"

Кай Хаверц Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что испытывает смешанные чувства по поводу перехода атакующего полузащитника Кая Хаверца из "Байера" в "Челси".

Приглашение Хаверца из Леверкузена стоило "Челси" 71 миллион фунтов. На "Стэмфорд Бридж" Кай присоединился к своим партнерам по национальной команде Антонио Рюдигеру и Тимо Вернеру.

Лев считает, что отъезд за рубеж в 21 год поможет Хаверцу быстрее обрести зрелость, но в то же время Йоахим опечален, что Бундеслига стала слабее.

"Плохая вещь насчет этого трансфера в том, что Бундеслига лишилась игрока топ-уровня".

Однако переезд за рубеж поможет развитию Кая. В чужой стране ты становишься зрелым. Кай был уверен, что хотел этого перехода и что готов к нему психологически".

"Челси" — хороший клуб со множеством молодых игроков. Я не думаю, что он уезжает на год или два раньше, чем следовало бы. Это правильное время для него", — цитирует Лева Daily Mirror.


Метки Лев, сборная Германии, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2020 19:00

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  1. drogba11cool 06.09.2020 20:51 # drogba11cool
    Объективно Бундеслига интересна только немцам.

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  2. chlesea88 06.09.2020 19:39 # chlesea88
    я сосал меня е6али! хватит сука его форсить!

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  3. ganinilyha 06.09.2020 19:04 # ganinilyha
    Говорит экс-игрок клуба, который скупает всевозможных топов у конкурентов.. ослабили лигу ему.

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