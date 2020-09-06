Лев испытывает смешанные чувства по поводу перехода Хаверца в "Челси"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что испытывает смешанные чувства по поводу перехода атакующего полузащитника Кая Хаверца из "Байера" в "Челси".

Приглашение Хаверца из Леверкузена стоило "Челси" 71 миллион фунтов. На "Стэмфорд Бридж" Кай присоединился к своим партнерам по национальной команде Антонио Рюдигеру и Тимо Вернеру.



Лев считает, что отъезд за рубеж в 21 год поможет Хаверцу быстрее обрести зрелость, но в то же время Йоахим опечален, что Бундеслига стала слабее.



"Плохая вещь насчет этого трансфера в том, что Бундеслига лишилась игрока топ-уровня".



Однако переезд за рубеж поможет развитию Кая. В чужой стране ты становишься зрелым. Кай был уверен, что хотел этого перехода и что готов к нему психологически".



"Челси" — хороший клуб со множеством молодых игроков. Я не думаю, что он уезжает на год или два раньше, чем следовало бы. Это правильное время для него", — цитирует Лева Daily Mirror.