Лев испытывает смешанные чувства по поводу перехода Хаверца в "Челси"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что испытывает смешанные чувства по поводу перехода атакующего полузащитника Кая Хаверца из "Байера" в "Челси".
Приглашение Хаверца из Леверкузена стоило "Челси" 71 миллион фунтов. На "Стэмфорд Бридж" Кай присоединился к своим партнерам по национальной команде Антонио Рюдигеру и Тимо Вернеру.
Лев считает, что отъезд за рубеж в 21 год поможет Хаверцу быстрее обрести зрелость, но в то же время Йоахим опечален, что Бундеслига стала слабее.
"Плохая вещь насчет этого трансфера в том, что Бундеслига лишилась игрока топ-уровня".
Однако переезд за рубеж поможет развитию Кая. В чужой стране ты становишься зрелым. Кай был уверен, что хотел этого перехода и что готов к нему психологически".
"Челси" — хороший клуб со множеством молодых игроков. Я не думаю, что он уезжает на год или два раньше, чем следовало бы. Это правильное время для него", — цитирует Лева Daily Mirror.
06.09.2020 19:00
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Объективно Бундеслига интересна только немцам.
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я сосал меня е6али! хватит сука его форсить!
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Говорит экс-игрок клуба, который скупает всевозможных топов у конкурентов.. ослабили лигу ему.
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