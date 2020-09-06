Жеребьевка 2-го и 3-го раунда Кубка Лиги
Состоялась жеребьевка 2-го и 3-го раундов Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.
Во втором раунде Кубка Лиги будут задействованы 13 команд Премьер-Лиги, тогда как представляющие Англию в еврокубках "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Лестер", "Тоттенхэм" и "Арсенал" возьмут старт с третьего раунда.
Матчи второго раунда будут сыграны на неделе, стартующей 14 сентября, третьего — на неделе, стартующей 21 сентября.
06.09.2020 18:20
Просмотров: 3174
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
можно смело ставить на проход бредфорда или линкольн сити
(ответить)
Кубок Калали
(ответить)
а че за хня? сказали же, что топ 7 апл не будет играть кубок лиги этого сезона?
(ответить)
Изи кал для КОРОЛЕЙ
(ответить)
удачи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий