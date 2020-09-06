Жеребьевка 2-го и 3-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги Состоялась жеребьевка 2-го и 3-го раундов Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.

Во втором раунде Кубка Лиги будут задействованы 13 команд Премьер-Лиги, тогда как представляющие Англию в еврокубках "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Лестер", "Тоттенхэм" и "Арсенал" возьмут старт с третьего раунда.

Матчи второго раунда будут сыграны на неделе, стартующей 14 сентября, третьего — на неделе, стартующей 21 сентября.

Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги

Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2020 18:20

Количество просмотров Просмотров: 3174

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezviz 06.09.2020 21:46 # bezviz
    можно смело ставить на проход бредфорда или линкольн сити

    (ответить)

  2. knvlay 06.09.2020 20:10 # knvlay
    Кубок Калали

    (ответить)

  3. mufc1994 06.09.2020 18:50 # mufc1994
    а че за хня? сказали же, что топ 7 апл не будет играть кубок лиги этого сезона?

    (ответить)

  4. januzaj00 06.09.2020 18:43 # januzaj00
    Изи кал для КОРОЛЕЙ

    (ответить)

  5. mancunia-planet 06.09.2020 18:36 # mancunia-planet
    удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: