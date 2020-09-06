Жеребьевка 2-го и 3-го раунда Кубка Лиги

Состоялась жеребьевка 2-го и 3-го раундов Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.

Во втором раунде Кубка Лиги будут задействованы 13 команд Премьер-Лиги, тогда как представляющие Англию в еврокубках "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Лестер", "Тоттенхэм" и "Арсенал" возьмут старт с третьего раунда.



Матчи второго раунда будут сыграны на неделе, стартующей 14 сентября, третьего — на неделе, стартующей 21 сентября.











