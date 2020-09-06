"Юнайтед" не интересовался Хаверцем
"Манчестер Юнайтед" не пытался купить Кая Хаверца и не рассматривал новичка "Челси" в качестве своей трансферной цели на это окно.
Ранее на текущей неделе "Челси" завершил приобретение Хаверца у "Байера" за 71 миллион фунтов. Перед этим ходили слухи, что в борьбу за Кая может вмешаться "Юнайтед".
Еще в июне пресса сообщала, что Хаверц твердо решил покинуть Леверкузен, но отправится только в клуб из Лиги Чемпионов. Финишировав на третьем месте в Премьер-Лиге, "Юнайтед" стал удовлетворять критерию Кая.
Однако Manchester Evening News в эксклюзивном материале сообщает, что "красные дьяволы" сознательно решили не вступать в борьбу за Хаверца как за альтернативу Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".
Таким образом, Кая на "Олд Траффорд" никто не звал, и "Челси" был его единственным реальным вариантом, чтобы покинуть "Байер" в это окно. "Юнайтед" же по-прежнему сосредоточен на Санчо, сохраняя надежду сбить цену за Джейдона.
06.09.2020 18:00
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Последние комментарии:
Даааа щас
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Да ладно? Автор этой статьи еще тот аут, судя по заключению в конце статьи , существует только 2 клуба , это Челси и МЮ. С другой стороны с куяли они должны им были интересоваться имея у себя на этой позиции Фернандеша...
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Топовая молодежь знает, что надо двигать в Лондон
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кому нужен данный факт? какой нахер мю если все знали что хаверца хотели реал и бавария, да не без везения но с грамотной работой менеджмента и лэмпарда, продав и не покупав год челси заполучил его
хаверц альтернатива санчо ору)) только если денежная, но мю если не щас то через год таки даст себя развести на 100ку крепких фунтов без учета бонусов за санчо, в этом нет сомнений
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Ливерпуль не вступал в борьбу по Вернеру, Мю не интересовался Хаверцем, но ска зато пенсы всех из под носа увели по их мнению, ахахахах
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