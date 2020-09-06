"Юнайтед" не интересовался Хаверцем

"Манчестер Юнайтед" не пытался купить Кая Хаверца и не рассматривал новичка "Челси" в качестве своей трансферной цели на это окно.

Ранее на текущей неделе "Челси" завершил приобретение Хаверца у "Байера" за 71 миллион фунтов. Перед этим ходили слухи, что в борьбу за Кая может вмешаться "Юнайтед".



Еще в июне пресса сообщала, что Хаверц твердо решил покинуть Леверкузен, но отправится только в клуб из Лиги Чемпионов. Финишировав на третьем месте в Премьер-Лиге, "Юнайтед" стал удовлетворять критерию Кая.



Однако Manchester Evening News в эксклюзивном материале сообщает, что "красные дьяволы" сознательно решили не вступать в борьбу за Хаверца как за альтернативу Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".



Таким образом, Кая на "Олд Траффорд" никто не звал, и "Челси" был его единственным реальным вариантом, чтобы покинуть "Байер" в это окно. "Юнайтед" же по-прежнему сосредоточен на Санчо, сохраняя надежду сбить цену за Джейдона.