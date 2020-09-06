Клопп предупредил "Ливерпуль" насчет "Лидса"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил свою команду насчет "Лидса", соперника "красных" по первому туру Премьер-Лиги.

Защиту чемпионского титула "красные" начнут с домашнего противостояния с "Лидса" в ближайшую субботу.



Подопечные Марсело Бьелсы выиграли Чемпионшип в минувшем сезоне, используя высокий прессинг и играя в высоком темпе, и Клопп не ожидает, что "белые" изменят себе.



"Мы должны убедиться, что подготовились к первому матчу против "Лидса", потому что это будет по-настоящему тяжелый матч".



"У "Лидса" особый стиль игры, они играют персонально по всему полю, и это делает игру крайне напряженной".



"Мы должны быть готовы к этому, но у нас все еще есть несколько дней. Надеюсь, остальные парни, уехавшие в сборные, останутся здоровыми, и когда они вернутся, у нас будет три дня, чтобы поработать всем вместе", — цитирует Клоппа Daily Mirror.