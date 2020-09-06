Клопп предупредил "Ливерпуль" насчет "Лидса"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил свою команду насчет "Лидса", соперника "красных" по первому туру Премьер-Лиги.

Защиту чемпионского титула "красные" начнут с домашнего противостояния с "Лидса" в ближайшую субботу.

Подопечные Марсело Бьелсы выиграли Чемпионшип в минувшем сезоне, используя высокий прессинг и играя в высоком темпе, и Клопп не ожидает, что "белые" изменят себе.

"Мы должны убедиться, что подготовились к первому матчу против "Лидса", потому что это будет по-настоящему тяжелый матч".

"У "Лидса" особый стиль игры, они играют персонально по всему полю, и это делает игру крайне напряженной".

"Мы должны быть готовы к этому, но у нас все еще есть несколько дней. Надеюсь, остальные парни, уехавшие в сборные, останутся здоровыми, и когда они вернутся, у нас будет три дня, чтобы поработать всем вместе", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лидс

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2020 17:00

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  1. mansoor 06.09.2020 20:31 # mansoor
    В итоге Клопп сделает 38 предупреждении

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  2. manutd-20champ 06.09.2020 18:39 # manutd-20champ
    пока предупредил насчет Лидса, следующий там кто на подходе? не забудь предупредить.

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  3. scouser2005 06.09.2020 18:01 # scouser2005
    Браво Юрген! Я люблю Лидс и жду этого противостояния. Они будут рвать все жилы, но ты конечно одержишь победу.

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  4. superperez101 06.09.2020 17:56 # superperez101
    лучший тренер в мире здесь и сейчас творит историю пацаны
    ебет всех несмотря на их статус и толщину кошелька, обоссывает и доводит до истерик слабохарактерных (ну вы поняли), доводит до кондрашки даже таких мастеров как пепа и мусси, и не дает команде расслабиться из-за соперника из чемпионшипа
    давно не было таких мощных людей в апл

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  5. scholes22 06.09.2020 17:41 # scholes22
    Хуесосы уже бздят

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