Клопп предупредил "Ливерпуль" насчет "Лидса"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил свою команду насчет "Лидса", соперника "красных" по первому туру Премьер-Лиги.
Защиту чемпионского титула "красные" начнут с домашнего противостояния с "Лидса" в ближайшую субботу.
Подопечные Марсело Бьелсы выиграли Чемпионшип в минувшем сезоне, используя высокий прессинг и играя в высоком темпе, и Клопп не ожидает, что "белые" изменят себе.
"Мы должны убедиться, что подготовились к первому матчу против "Лидса", потому что это будет по-настоящему тяжелый матч".
"У "Лидса" особый стиль игры, они играют персонально по всему полю, и это делает игру крайне напряженной".
"Мы должны быть готовы к этому, но у нас все еще есть несколько дней. Надеюсь, остальные парни, уехавшие в сборные, останутся здоровыми, и когда они вернутся, у нас будет три дня, чтобы поработать всем вместе", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
06.09.2020 17:00
Просмотров: 2347
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В итоге Клопп сделает 38 предупреждении
(ответить)
пока предупредил насчет Лидса, следующий там кто на подходе? не забудь предупредить.
(ответить)
Браво Юрген! Я люблю Лидс и жду этого противостояния. Они будут рвать все жилы, но ты конечно одержишь победу.
(ответить)
лучший тренер в мире здесь и сейчас творит историю пацаны
ебет всех несмотря на их статус и толщину кошелька, обоссывает и доводит до истерик слабохарактерных (ну вы поняли), доводит до кондрашки даже таких мастеров как пепа и мусси, и не дает команде расслабиться из-за соперника из чемпионшипа
давно не было таких мощных людей в апл
(ответить)
Хуесосы уже бздят
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий