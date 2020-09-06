Карлтон Коул: "Абрамович сказал мне, что не ведет дел с "Тоттенхэмом"

Бывший нападающий "Челси" Карлтон Коул рассказал, что у владельца "синих" Романа Абрамовича заведено за правило не иметь никаких дел с "Тоттенхэмом".

Абрамович владеет клубом со "Стэмфорд Бридж" с 2003 года, и за все это время только один игрок сменил "Челси" на "Тоттенхэм". Речь про голкипера Карло Кудичини, который в 2009 ушел к "шпорам" свободным агентом.



За несколько лет до этого перейти в "Тоттенхэм" пытался и Коул, воспитанник "синих", однако Абрамович не позволил этому трансферу состояться.



"Я почти стал игроком "Тоттенхэма". Я уже прошел медобследование и обо всем договорился. Но когда об этом узнал Роман Абрамович, он сказал: "Ты должен вернуться, ты не перейдешь к ним". Он добавил: "Ты не можешь перейти в "Тоттенхэм", я не веду дел с ними".



"Абрамович сказал, что у него есть альтернатива для меня. Я приехал на "Стэмфорд Бридж" вместе со своим дядей и своим отцом. Роман был вместе со своим переводчиком, и у нас состоялся разговор".



"Я спросил: "Куда я отправлюсь?" Он ответил: "Я дам тебе новый контракт, но ты отправишься в московский ЦСКА". Это его другой клуб".



"Я пытался пробиться в сборную Англии, и в то время ты не мог уехать за рубеж. Ты уезжаешь за рубеж и перестаешь вызываться в сборную Англии".



"Поэтому я сказал ему: "Я не пойду в ЦСКА, дружище", — сообщил Коул talkSPORT.



В итоге, сыграв 31 матч за первую команду "Челси", в 2006 году Карлтон отправился в другой лондонский клуб — "Вест Хэм".