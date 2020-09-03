"Юнайтед" интересуется Регилоном

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к левому защитнику "Реала" Серхио Регилону.

Минувший сезон Регилон великолепно отыграл за "Севилью" на правах аренды, завоевав с андалусийским клубом трофей Лиги Европы. Однако сейчас Серхио вернулся в Мадрид и ждет, какое решение "Реал" примет насчет его будущего.



Manchester Evening News может подтвердить, что 23-летний испанец находится на карандаше у скаутского департамента "Юнайтед" во главе с Миком Кортом.



В прошлом месяце "красные дьяволы" смогли воочию оценить талант Регилона, который помог "Севилье" выбить команду Оле Гуннара Сульшера со стадии полуфинала Лиги Европы — тогда Серхио отметился результативной передачей, когда испанцы сравнивали счет.



Ожидается, что "Реал" не будет препятствовать уходу Регилона по правильной цене, ведь слева в обороне у Королевского клуба есть Марсело и Ферлан Менди.



Интерес "Юнайтед" к Регилону, чей контракт с "Реалом" рассчитан до 2023 года, обусловлен склонностью Люка Шоу к травмам и нестабильностью в силу возраста Брандона Уильямса.