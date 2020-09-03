Хаверц переходит в "Челси", потому что "Реал" не смог его купить

Кай Хаверц До пандемии коронавируса атакующий полузащитник "Байера" Кай Хаверц предпочитал перейти в "Реал", а не в "Челси".

Ранее в четверг издание Sky Sports сообщило, что "Челси" и "Байер" полностью согласовали стоимость Хаверца в размере 100 миллионов евро (89 млн. фунтов), включая 20 млн. евро в виде бонусов.

Процесс переговоров между двумя клубами был завершен в среду, и теперь Хаверцу остается уладить сопутствующие формальности. Вопреки информации Bild, Sky Sports утверждает, что Кай еще не прошел медобследование в преддверии подписания контракта.

Однако "Челси" не был приоритетным направлением для Хаверца. Кай переходит к "синим" из-за отсутствия других вариантов.

По информации Marca, еще несколько месяцев назад 21-летний немец видел свое будущее в "Реале", однако пандемия коронавируса сильно ударила по Королевскому клубу, который был вынужден отказаться от столь затратного трансфера.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 03.09.2020 23:13 # fc-oil
    100 мультов за ноунейма. Очередной кепа

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  2. timac 03.09.2020 22:47 # timac
    Админ конечно или полупокер или болельщик портовой помойки, что в принципе одно и тоже. Как можно выкладывать новость от газетенки, которая писала что Ман Сити будет точно бан и CAS не удовлетворила их требования в день оглашения оправдательного вердикта. Короч все ясно с фапли. Днище как и одмен

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  3. sellman 03.09.2020 22:42 # sellman
    )) Завтра ждем новость, что из-за Хаверца Месси не перейдет в МанСито

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  4. manutd-20champ 03.09.2020 22:37 # manutd-20champ
    как обычно никому не нужный шлак подписывают

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  5. jirrort 03.09.2020 22:36 # jirrort
    Соберешь на желтухе

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  6. keane16 03.09.2020 22:30 # keane16
    Сотэн) тупо больше чем Бруно и ВдБ вместе взятые, норм опустили пенсов...как обычно, провели по губешках хохлячьим

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  7. januzaj00 03.09.2020 22:28 # januzaj00
    Ну норм, если в апл разыграется, то дорога в Реал будет точно открытой

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  8. mikkiynwa 03.09.2020 22:13 # mikkiynwa
    Зазахахахахахахахахазаззазазазазазахзазазаазаззазазазазазза


    Пенсы:

    мы выиграли Конкуренцию у всех, эехехехе

    По факту взяли, потому что Реалу и Баварии не нужен, азазаза

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  9. yela 03.09.2020 22:12 # yela
    Marca=The Sun. А так то похер кто и куда собирался. Венгер мог бы целый вечер пускать слезу по этой теме.

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  10. thegodfather 03.09.2020 22:01 # thegodfather
    похоже на правду.
    Хаверц же не мог подождать еще годик и уйти в Реал. Гы

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