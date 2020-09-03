Хаверц переходит в "Челси", потому что "Реал" не смог его купить

До пандемии коронавируса атакующий полузащитник "Байера" Кай Хаверц предпочитал перейти в "Реал", а не в "Челси".

Ранее в четверг издание Sky Sports сообщило, что "Челси" и "Байер" полностью согласовали стоимость Хаверца в размере 100 миллионов евро (89 млн. фунтов), включая 20 млн. евро в виде бонусов.



Процесс переговоров между двумя клубами был завершен в среду, и теперь Хаверцу остается уладить сопутствующие формальности. Вопреки информации Bild, Sky Sports утверждает, что Кай еще не прошел медобследование в преддверии подписания контракта.



Однако "Челси" не был приоритетным направлением для Хаверца. Кай переходит к "синим" из-за отсутствия других вариантов.



По информации Marca, еще несколько месяцев назад 21-летний немец видел свое будущее в "Реале", однако пандемия коронавируса сильно ударила по Королевскому клубу, который был вынужден отказаться от столь затратного трансфера.