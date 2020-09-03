Хаверц переходит в "Челси", потому что "Реал" не смог его купить
До пандемии коронавируса атакующий полузащитник "Байера" Кай Хаверц предпочитал перейти в "Реал", а не в "Челси".
Ранее в четверг издание Sky Sports сообщило, что "Челси" и "Байер" полностью согласовали стоимость Хаверца в размере 100 миллионов евро (89 млн. фунтов), включая 20 млн. евро в виде бонусов.
Процесс переговоров между двумя клубами был завершен в среду, и теперь Хаверцу остается уладить сопутствующие формальности. Вопреки информации Bild, Sky Sports утверждает, что Кай еще не прошел медобследование в преддверии подписания контракта.
Однако "Челси" не был приоритетным направлением для Хаверца. Кай переходит к "синим" из-за отсутствия других вариантов.
По информации Marca, еще несколько месяцев назад 21-летний немец видел свое будущее в "Реале", однако пандемия коронавируса сильно ударила по Королевскому клубу, который был вынужден отказаться от столь затратного трансфера.
03.09.2020 22:00
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Последние комментарии:
100 мультов за ноунейма. Очередной кепа
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Админ конечно или полупокер или болельщик портовой помойки, что в принципе одно и тоже. Как можно выкладывать новость от газетенки, которая писала что Ман Сити будет точно бан и CAS не удовлетворила их требования в день оглашения оправдательного вердикта. Короч все ясно с фапли. Днище как и одмен
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)) Завтра ждем новость, что из-за Хаверца Месси не перейдет в МанСито
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как обычно никому не нужный шлак подписывают
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Соберешь на желтухе
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Сотэн) тупо больше чем Бруно и ВдБ вместе взятые, норм опустили пенсов...как обычно, провели по губешках хохлячьим
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Ну норм, если в апл разыграется, то дорога в Реал будет точно открытой
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Зазахахахахахахахахазаззазазазазазахзазазаазаззазазазазазза
Пенсы:
мы выиграли Конкуренцию у всех, эехехехе
По факту взяли, потому что Реалу и Баварии не нужен, азазаза
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Marca=The Sun. А так то похер кто и куда собирался. Венгер мог бы целый вечер пускать слезу по этой теме.
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похоже на правду.
Хаверц же не мог подождать еще годик и уйти в Реал. Гы
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