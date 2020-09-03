Тимоти Кастань перешел в "Лестер"

"Лестер" обрел замену для Бена Чилуэлла, завершив приобретение защитника "Аталанты" Тимоти Кастаня.

Ранее в это трансферное окно "Лестер" продал Чилуэлла в "Челси" за 50 миллионов фунтов, и около 21.5 млн. из этой суммы потратил на Кастаня, который сегодня заключил с "лисами" контракт до 2025 года.



Кастань выступал за "Аталанту" после своего перехода из родного "Генка" в 2017 году и обычно играл справа в обороне, однако Тимоти является универсалом и без проблем закроет позицию левого защитника.



В минувшем сезоне 24-летний игрок сборной Бельгии сыграл 35 матчей за "Аталанту", которая финишировала третьей в Серии А и достигли 1/4 финала Лиги Чемпионов, где была бита ПСЖ.