"Челси" продолжает переговоры о покупке Эдуара Менди
"Челси" продолжает переговоры о приобретении голкипера "Ренна" Эдуара Менди.
Немногим ранее с переездом на "Стэмфорд Бридж" связывали Майка Меньяна, однако Sky Sports стало известно, что "Челси" потерял интерес к первому номеру "Лилля".
Дело в том, "Лилль" оценил Меньяна в 32 миллиона фунтов, тогда как "синие" были готовы заплатить за 25-летнего француза только 22 млн. фунтов.
В результате "Челси" решил переключить внимание на другого темнокожего голкипера из Лиги 1. Речь идет о Менди, с клубом которого "Ренном" у технического советника "синих" Петра Чеха очень давние и очень крепкие отношения.
По информации Sky Sports, 28-летний сенегалец может обойтись "Челси" в 18 млн. фунтов. Это будет весьма прагматичная покупка на фоне прочих трансферов "синих" в это окно.
03.09.2020 20:00
Просмотров: 220
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: