"Челси" продолжает переговоры о покупке Эдуара Менди

"Челси" продолжает переговоры о приобретении голкипера "Ренна" Эдуара Менди.

Немногим ранее с переездом на "Стэмфорд Бридж" связывали Майка Меньяна, однако Sky Sports стало известно, что "Челси" потерял интерес к первому номеру "Лилля".



Дело в том, "Лилль" оценил Меньяна в 32 миллиона фунтов, тогда как "синие" были готовы заплатить за 25-летнего француза только 22 млн. фунтов.



В результате "Челси" решил переключить внимание на другого темнокожего голкипера из Лиги 1. Речь идет о Менди, с клубом которого "Ренном" у технического советника "синих" Петра Чеха очень давние и очень крепкие отношения.



По информации Sky Sports, 28-летний сенегалец может обойтись "Челси" в 18 млн. фунтов. Это будет весьма прагматичная покупка на фоне прочих трансферов "синих" в это окно.