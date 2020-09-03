Вейналдум остудил слухи насчет "Барселоны"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум остудил слухи, связывающие его с переходом в "Барселону".

За последнюю неделю сразу несколько уважаемых изданий сообщили, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заинтересован в приобретении Вейналдума, с которым он знаком по совместной работе в сборной Голландии.



Отдельные испанские таблоиды и вовсе утверждают, что "Барселона" готовит свое предложение о покупке и уже договорилась с самим Джорджиньо, от контракта которого с "Ливерпулем" остается всего один год.



Однако в четверг 29-летний голландец в лаконичной манере выступил с опровержением.



"Это слухи. Мне нечего сказать по этому поводу", — приводит слова Вейналдума Liverpool Echo.