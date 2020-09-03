Вейналдум остудил слухи насчет "Барселоны"
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум остудил слухи, связывающие его с переходом в "Барселону".
За последнюю неделю сразу несколько уважаемых изданий сообщили, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заинтересован в приобретении Вейналдума, с которым он знаком по совместной работе в сборной Голландии.
Отдельные испанские таблоиды и вовсе утверждают, что "Барселона" готовит свое предложение о покупке и уже договорилась с самим Джорджиньо, от контракта которого с "Ливерпулем" остается всего один год.
Однако в четверг 29-летний голландец в лаконичной манере выступил с опровержением.
"Это слухи. Мне нечего сказать по этому поводу", — приводит слова Вейналдума Liverpool Echo.
03.09.2020 19:00
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Последние комментарии:
джинни проверенный и не травматичный топчик
пусть там бибу нюхают в своей барсе
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Хера, он даже не сказал фирменное «но никогда не говори никогда» и тому подобный шаблон.
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Осталось только адриану запостить se queda до полной уверенности
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норм, он остается)
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