Вейналдум остудил слухи насчет "Барселоны"

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум остудил слухи, связывающие его с переходом в "Барселону".

За последнюю неделю сразу несколько уважаемых изданий сообщили, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заинтересован в приобретении Вейналдума, с которым он знаком по совместной работе в сборной Голландии.

Отдельные испанские таблоиды и вовсе утверждают, что "Барселона" готовит свое предложение о покупке и уже договорилась с самим Джорджиньо, от контракта которого с "Ливерпулем" остается всего один год.

Однако в четверг 29-летний голландец в лаконичной манере выступил с опровержением.

"Это слухи. Мне нечего сказать по этому поводу", — приводит слова Вейналдума Liverpool Echo.


Метки Барселона, Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2020 19:00

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  1. superperez101 03.09.2020 20:02 # superperez101
    джинни проверенный и не травматичный топчик
    пусть там бибу нюхают в своей барсе

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  2. gerrard08 03.09.2020 19:42 # gerrard08
    Хера, он даже не сказал фирменное «но никогда не говори никогда» и тому подобный шаблон.

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  3. geniusss 03.09.2020 19:35 # geniusss
    Осталось только адриану запостить se queda до полной уверенности

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  4. keremet 03.09.2020 19:33 # keremet
    норм, он остается)

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