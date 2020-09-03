"Наполи" зовет Сократиса на место Кулибали

"Наполи" нацелился на защитника "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса, собираясь выгодно продать Калиду Кулибали.

Сократис не входит в планы главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, а вдобавок у 32-летнего грека остается всего один год по действующему контракту с зарплатой в 90 тысяч фунтов в неделю.



Возможность приобрести опытнейшего защитника по доступной цене привлекла внимание "Наполи". Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис видит в Сократисе замену для Кулибали, которого связывают с переходом в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



"Мы работаем над трансфером Сокрастиса Папастатопулоса из "Арсенала". Мы изучаем этот вариант".



"Когда нам поступит крупное предложение насчет Калиду Кулибали, мы продадим", — цитирует Де Лаурентиса Evening Standard.