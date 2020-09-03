"Наполи" зовет Сократиса на место Кулибали

Сократис Папастатопулос "Наполи" нацелился на защитника "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса, собираясь выгодно продать Калиду Кулибали.

Сократис не входит в планы главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, а вдобавок у 32-летнего грека остается всего один год по действующему контракту с зарплатой в 90 тысяч фунтов в неделю.

Возможность приобрести опытнейшего защитника по доступной цене привлекла внимание "Наполи". Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис видит в Сократисе замену для Кулибали, которого связывают с переходом в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

"Мы работаем над трансфером Сокрастиса Папастатопулоса из "Арсенала". Мы изучаем этот вариант".

"Когда нам поступит крупное предложение насчет Калиду Кулибали, мы продадим", — цитирует Де Лаурентиса Evening Standard.


Метки Арсенал, Кулибали, Наполи, Папастатопулос

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2020 18:00

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  1. vyrentz 03.09.2020 18:21 # vyrentz
    Шкодран Гендузи Сократович

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  2. vyrentz 03.09.2020 18:20 # vyrentz
    А ваще, если так прикинуть, то Артете не позавидуешь. Целая команда клоунов и дятлов. Нормальных три-четыре человека.

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  3. denk 03.09.2020 18:13 # denk
    мустафи в подарок

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