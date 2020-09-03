Премьер-Лига расторгла контракт по трансляциям в Китае

Премьер-Лига расторгла контракт по трансляции своих матчей на территории Китая.

Еще в ноябре 2016 китайский стриминговый сервис PPTV согласился заплатить Премьер-Лиге 564 миллиона фунтов за цикл телевизионных прав с 2019 по 2022 год.



Этот телевизионный контракт был самым выгодным среди всех зарубежных для Премьер-Лиги, однако сегодня было объявлено о прекращении сотрудничества.



Премьер-Лига решила в одностороннем порядке разорвать контракт и найти нового партнера в Китае после того, как PPTV просрочил последний платеж в 160 млн. фунтов в марте.



Добавим, что PPTV принадлежит китайскому холдингу Suning Holdings, который также имеет долю в "Интере" из Серии А.