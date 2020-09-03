Премьер-Лига расторгла контракт по трансляциям в Китае

Мяч Премьер-Лига расторгла контракт по трансляции своих матчей на территории Китая.

Еще в ноябре 2016 китайский стриминговый сервис PPTV согласился заплатить Премьер-Лиге 564 миллиона фунтов за цикл телевизионных прав с 2019 по 2022 год.

Этот телевизионный контракт был самым выгодным среди всех зарубежных для Премьер-Лиги, однако сегодня было объявлено о прекращении сотрудничества.

Премьер-Лига решила в одностороннем порядке разорвать контракт и найти нового партнера в Китае после того, как PPTV просрочил последний платеж в 160 млн. фунтов в марте.

Добавим, что PPTV принадлежит китайскому холдингу Suning Holdings, который также имеет долю в "Интере" из Серии А.


Метки Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2020 17:00

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