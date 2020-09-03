Роджерс назвал игрока, с которым "Ливерпуль" выиграл бы титул в 2014 году
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс назвал одного игрока, который бы помог его "Ливерпулю" выиграть титул Премьер-Лиги в сезоне 2013/14.
В минувшей кампании "Ливерпуль" завоевал свой первый за последние 30 лет титул, однако это ожидание могло закончиться раньше — еще при Роджерсе шесть лет назад.
Тогда "красные" оступились в концовке и в итоге финишировали в двух очках позади "Манчестер Сити", забив 101 гол и пропустив 50. Однако Брендан уверен, что исход сезона был бы другим, играй у него в обороне Виргил Ван Дейк.
"Мы замечательно атаковали, но мы просто не были надежны в обороне. У меня нет сомнений, что с Виргилом Ван Дейком в четверке наших защитников мы выиграли бы лигу", — сообщил Роджерс в документальном фильме "Liverpool FC: The 30-year wait" от BBC.
03.09.2020 16:00
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Не, не помогло бы. В тот кон собакевич руинил на высшем уровне. Аж в историю вошёл
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если бы в мю играл зубастик, без тяжелых травм с 1996 года хотя бы по 2005 мы забирали по 3 трофея за сезон и чтооо
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А МЮ бы еще на 3-5 чемпионств было бы больше если бы Роналду не ушел бы в Реал,Бы да Кабы
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А тренера не назвал?
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ну и ещё убрать скользящего пса, тогда точно чемпик. и клоп не нужен был.
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Очень соиневаюсь что клоп выиграл бы что то без дика
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Клоппа обассал
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Капитан нормальный нужен был,делов то.
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