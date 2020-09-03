Роджерс назвал игрока, с которым "Ливерпуль" выиграл бы титул в 2014 году

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс назвал одного игрока, который бы помог его "Ливерпулю" выиграть титул Премьер-Лиги в сезоне 2013/14.

В минувшей кампании "Ливерпуль" завоевал свой первый за последние 30 лет титул, однако это ожидание могло закончиться раньше — еще при Роджерсе шесть лет назад.



Тогда "красные" оступились в концовке и в итоге финишировали в двух очках позади "Манчестер Сити", забив 101 гол и пропустив 50. Однако Брендан уверен, что исход сезона был бы другим, играй у него в обороне Виргил Ван Дейк.



"Мы замечательно атаковали, но мы просто не были надежны в обороне. У меня нет сомнений, что с Виргилом Ван Дейком в четверке наших защитников мы выиграли бы лигу", — сообщил Роджерс в документальном фильме "Liverpool FC: The 30-year wait" от BBC.