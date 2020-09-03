Роджерс назвал игрока, с которым "Ливерпуль" выиграл бы титул в 2014 году

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс назвал одного игрока, который бы помог его "Ливерпулю" выиграть титул Премьер-Лиги в сезоне 2013/14.

В минувшей кампании "Ливерпуль" завоевал свой первый за последние 30 лет титул, однако это ожидание могло закончиться раньше — еще при Роджерсе шесть лет назад.

Тогда "красные" оступились в концовке и в итоге финишировали в двух очках позади "Манчестер Сити", забив 101 гол и пропустив 50. Однако Брендан уверен, что исход сезона был бы другим, играй у него в обороне Виргил Ван Дейк.

"Мы замечательно атаковали, но мы просто не были надежны в обороне. У меня нет сомнений, что с Виргилом Ван Дейком в четверке наших защитников мы выиграли бы лигу", — сообщил Роджерс в документальном фильме "Liverpool FC: The 30-year wait" от BBC.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2452

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 03.09.2020 16:39 # division
    Не, не помогло бы. В тот кон собакевич руинил на высшем уровне. Аж в историю вошёл

    (ответить)

  2. rj1992 03.09.2020 16:29 # rj1992
    если бы в мю играл зубастик, без тяжелых травм с 1996 года хотя бы по 2005 мы забирали по 3 трофея за сезон и чтооо

    (ответить)

  3. alex7301 03.09.2020 16:18 # alex7301
    А МЮ бы еще на 3-5 чемпионств было бы больше если бы Роналду не ушел бы в Реал,Бы да Кабы

    (ответить)

  4. ensiferum 03.09.2020 16:16 # ensiferum
    А тренера не назвал?

    (ответить)

  5. manutd-20champ 03.09.2020 16:12 # manutd-20champ
    ну и ещё убрать скользящего пса, тогда точно чемпик. и клоп не нужен был.

    (ответить)

  6. quavo 03.09.2020 16:08 # quavo
    Очень соиневаюсь что клоп выиграл бы что то без дика

    (ответить)

  7. drogba11cool 03.09.2020 16:06 # drogba11cool
    Клоппа обассал

    (ответить)

  8. geniusss 03.09.2020 16:05 # geniusss
    Капитан нормальный нужен был,делов то.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: