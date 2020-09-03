"Труа" стал 10-м клубом в семействе "Сити"

Труа Родительская компания "Манчестер Сити" City Football Group пополнила свое портфолио уже 10-м клубом, которым стал "Труа" из французской Лиги 2.

Помимо флагманского клуба с "Этихад", CFG полостью или частично принадлежат "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Йокогама Ф. Маринос" из Японии, "Торке" из Уругвая, "Жирона" из Испании, "Сычуань Цзюню" из Китая, "Мумбаи Сити" из Индии и "Ломмель" из Бельгии.

Расширяя свое влияние в Европе, CFG приобрел контрольный пакет акций "Труа", который был основан в 1986 году и выступает на стадионе "Стад де л'Об", вмещающем 20,400 зрителей.

Главные достижения "Труа" в истории — это победа в Кубке Интертото в 2001 году и чемпионство в Лиге 2 в сезоне 2014/15.

Как и остальные клубы-сателлиты, "Труа" станет перевалочным пунктом для молодых талантов, а также поможет CFG укрепить свое влияние в глобальном масштабе.


Метки City Football Group, Манчестер Сити, Труа

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 03.09.2020 15:46 # chelsiukpro
    Накуя они нужны? Кто знает?
    Похоже на болезнь чтоб больше было бы :))

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  2. arhangel777 03.09.2020 15:41 # arhangel777
    Топово! Новый фарм клуб добавился.

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  3. saxon 03.09.2020 15:39 # saxon
    князи цари короли топари

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  4. last-chapter 03.09.2020 15:02 # last-chapter
    полостью или частично

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