"Труа" стал 10-м клубом в семействе "Сити"
Родительская компания "Манчестер Сити" City Football Group пополнила свое портфолио уже 10-м клубом, которым стал "Труа" из французской Лиги 2.
Помимо флагманского клуба с "Этихад", CFG полостью или частично принадлежат "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Йокогама Ф. Маринос" из Японии, "Торке" из Уругвая, "Жирона" из Испании, "Сычуань Цзюню" из Китая, "Мумбаи Сити" из Индии и "Ломмель" из Бельгии.
Расширяя свое влияние в Европе, CFG приобрел контрольный пакет акций "Труа", который был основан в 1986 году и выступает на стадионе "Стад де л'Об", вмещающем 20,400 зрителей.
Главные достижения "Труа" в истории — это победа в Кубке Интертото в 2001 году и чемпионство в Лиге 2 в сезоне 2014/15.
Как и остальные клубы-сателлиты, "Труа" станет перевалочным пунктом для молодых талантов, а также поможет CFG укрепить свое влияние в глобальном масштабе.
03.09.2020 15:00
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Накуя они нужны? Кто знает?
Похоже на болезнь чтоб больше было бы :))
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Топово! Новый фарм клуб добавился.
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князи цари короли топари
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полостью или частично
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