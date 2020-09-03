"Труа" стал 10-м клубом в семействе "Сити"

Родительская компания "Манчестер Сити" City Football Group пополнила свое портфолио уже 10-м клубом, которым стал "Труа" из французской Лиги 2.

Помимо флагманского клуба с "Этихад", CFG полостью или частично принадлежат "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Йокогама Ф. Маринос" из Японии, "Торке" из Уругвая, "Жирона" из Испании, "Сычуань Цзюню" из Китая, "Мумбаи Сити" из Индии и "Ломмель" из Бельгии.



Расширяя свое влияние в Европе, CFG приобрел контрольный пакет акций "Труа", который был основан в 1986 году и выступает на стадионе "Стад де л'Об", вмещающем 20,400 зрителей.



Главные достижения "Труа" в истории — это победа в Кубке Интертото в 2001 году и чемпионство в Лиге 2 в сезоне 2014/15.



Как и остальные клубы-сателлиты, "Труа" станет перевалочным пунктом для молодых талантов, а также поможет CFG укрепить свое влияние в глобальном масштабе.