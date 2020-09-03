"Рома" приблизились к покупке Смоллинга

"Рома" совершила прорыв в переговорах о приобретении защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга.

Опасаясь за свое место в стартовом составе "Юнайтед" ввиду прихода Харри Магуайра, Смоллинг отправился в аренду в "Рому" на сезон 2019/20.



Крис великолепно освоился в "Роме", и обе стороны выразили желание продлить сотрудничество, однако экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, поставил постоянный трансфер под вопрос.



30-летний англичанин даже был вынужден вернуться в Манчестер и не смог помочь "Роме" в остатке плей-офф Лиги Европы, однако два клуба не прекратили переговоры и сейчас, наконец, приблизились к сделке.



Как сообщает Sky Sports Italia, "Рома" готовится предложить "Юнайтед" за Смоллинга 18 миллионов фунтов плюс бонусы. Ожидается, что это предложение будет принято — изначально "красные дьяволы" рассчитывали на 20 млн. фунтов, но дополнение в виде бонусов должно их устроить.



"Юнайтед" в свою очередь также пытается пристроить Фила Джонса и Маркоса Рохо, предпочитая количеству качество — на место уходящих "дьяволы" хотят пригласить классного защитника вроде Дайо Упамекано, Калиду Кулибали или Милана Шкриниара.