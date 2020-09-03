"Астон Вилла" купила Мэтти Кэша

"Астон Вилла" совершила свое первое приобретение в это трансферное окно, потратив 16 миллионов фунтов на защитника "Ноттингем Форест" Мэтти Кэша.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги только вылетевший "Норвич" пропустил голов больше, чем "Астон Вилла". Главный тренер бирмингемцев Дин Смит, обеспокоенный игрой своей команды в обороне, решил в первую очередь укрепить позицию правого защитника.



Так "Астон Вилла" подписала Кэша, с которым был заключен контракт до 2025 года. Мэтти является воспитанником академии "Ноттингем Форест", сыграв за родной клуб 141 матч.



23-летний англичанин, насчет которого в это окно свои предложения также сделали "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Хэм", был признан лучшим игроком "лесников" в сезоне 2019/20.



"У него превосходные показатели для молодого игрока, и мы верим, что он легко здесь освоится и продолжит свое развитие в первоклассного крайнего защитника", — сообщил Смит.