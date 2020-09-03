Хассельбайнк призвал дать время Зийешу и Вернеру
Экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что Хакиму Зийешу и Тимо Вернеру потребуется время, чтобы заиграть на высоком уровне за "синих".
Зийеш и Вернер стали первыми двумя новичками "Челси" в это трансферное окно и уже успели дебютировать за свой новый клуб в предсезонном матче против "Брайтона".
Вернер забил 34 гола в 45 матчах своего прощального сезона за "РБ Лейпциг", однако Хассельбайнк не думает, что переезд из Бундеслиги в Премьер-Лигу дастся Тимо легко. Что касается Зийеша, то Джимми Флойд предсказывает проблемы у Хакима с возросшими требованиями к физической готовности.
"Все мы знаем, что Вернер — талантливый игрок. Мы знаем, на что он способен. И "Челси" нуждался в игроке, который способен забивать голы. Но также мы должны дать ему время".
"Посмотрите на Обамеянга, которому потребовалось шесть месяцев на адаптацию. Поэтому давайте дадим эти шесть месяцев и Вернеру".
"У Зийеша поначалу могут быть проблемы в физическом плане, поэтому ему нужно быть умнее, чтобы компенсировать недостаток физики".
"Однако он элегантный и красивый игрок. "Челси" не хватало такого игрока — левоногого полузащитника, который способен придать команде нечто особенное", — цитирует Хассельбайнка Evening Standard.
03.09.2020 12:00
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Последние комментарии:
Это ясно каждому что пока сыграются парни то максимума ждать не надо в сезоне 20/21 а вот через годик уже за серьёзные достижения можно братся. Карая колбасу..
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Ну конечно все уверены что они провалятся, даже "легенды" Членси заранее просят отнестись с пониманием
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Хасельбайнк нереальный топарик.
Но как же время хаверцу?
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