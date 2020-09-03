Клубы Премьер-Лиги откажутся от эмблемы Black Lives Matter

Клубы Премьер-Лиги планируют отказаться от эмблемы противоречивой компании Black Lives Matter в сезоне 2020/21.

Напомним, возвращение футбола после карантина совпало с массовыми акциями протеста по всему миру против расизма и дискриминации.



Следуя модному тренду, клубы Премьер-Лиги решили поддержать сторонников BLM с помощью эмблемы на игровых футболках. Кроме того, команды стали преклонять колено перед каждым матчем.



Однак Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что со стартом сезона эмблема BLM исчезнет. Клубы собираются бороться за равенство для всех людей иным способами.



Что касается традиции вставать на колено, то игроки смогут продолжать это делать по желанию — каждый клуб решит сам. Например, нападающему "Манчестер Юнайтед" Мейсогу Гринвуду это понравилось.



"Мы как Премьер-Лига пытаемся отправить послание всему миру. Каждому важно понимать причины, почему мы не хотим видеть расизм в футболе или где-либо в мире. Это хорошо, что Премьер-Лиги пытается делать это".



"Много людей смотрит футбол, и это (преклонять колено) важная вещь, которую замечает каждый. Это является хорошим посланием. Я бы хотел, чтобы это осталось и в следующем сезоне", — говорит Гринвуд.