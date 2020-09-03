Целью "Юнайтед" может быть Шкриниар, а не Упамекано
Целью "Манчестер Юнайтед" по укреплению центра обороны может быть Милан Шкриниар из "Интера", а не Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".
На днях издание ESPN сообщило, что "Юнайтед" сосредоточится на переговорах по Упамекано, как только завершит приобретение полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека.
"Я нахожусь в Лейпциге уже более трех лет, и мне здесь хорошо. На меня есть спрос, и это правда, что я разговаривал с некоторыми клубами, но я никуда не спешу. Время покажет", — подкрепил слухи насчет "красных дьяволов" сам Дайо.
Однако журналист немецкого издания Bild Кристиан Фальк поспешил выступить с опровержением.
"Слухи насчет трансфера Дайо Упамекано в "Манчестер Юнайтед" этим летом являются НЕПРАВДОЙ", — написал Фальк в твиттере.
Истинной целью "дьяволов" может быть Шкриниар. Как сообщает FCInterNews, клуб с "Олд Траффорд" уже обратился к "Интеру" насчет Милана — как и "Тоттенхэм" Жозе Моуриньо.
Ожидается, что Шкриниар отвергнет интерес Моуриньо, как в 2018 году отказался перейти к Жозе на "Олд Траффорд". А вот у "Юнайтед" есть реальные шансы заполучить 25-летнего словака в это окно.
03.09.2020 10:00
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Мне, кто-то может объяснить, как Челси с детьми умудрился набрать такой же количество очков как у МЮ да ещё и с баном ....
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В кой то веки скам начал интересоваться (покупать) хорошими футболистами. Эд их тащит.
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Истинной целью Юнайтед могуть быть лишь очередные 66 очков. Оле, Оле
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