Вернер рассказал, что Лэмпард нацелен на титул Премьер-Лиги

Тимо Вернер Нападающий "Челси" Тимо Вернер признался, что главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард планирует побороться за титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

Сезон 2019/20 "Челси" завершил на четвертом месте в Премьер-Лиге, отстав на колоссальные 33 очка от взявшего титул "Ливерпуля".

Однако в это трансферное окно "синие" развернули бурную деятельность и совершили несколько громких приобретений, включая приглашение Вернера из "РБ Лейпциг".

И хотя Тимо в "Челси" всего несколько недель, он уже смог понять амбиции Лэмпарда и почувствовать, что "синие" готовы выйти на более высокий уровень.

"С ним (Лэмпардом) оказалось замечательно работать, и он обсуждает с нами планы на будущее и то, что мы хотим соперничать с командами вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

"Думаю, "Челси" — это большой клуб, и я думаю, с имеющейся у нас командой мы способны достичь нового уровня".

"Я поселился в очень славном месте, я ощущаю себя счастливым здесь, а жить в Лондоне великолепно. Для меня Лондон — один из лучших городов в мире, поэтому я очень счастлив".

"У нас есть ряд очень хороших игроков, а тренер укажет нам направление и поможет нам прибавить. Мы много работали над тактическими вещами, а также над силой и выносливостью. Мы должны убедиться, что готовы к старту сезона", — сообщил Вернер официальному веб-сайту "Челси".


Метки Вернер, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2020 09:00

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  1. drogba11cool 03.09.2020 09:26 # drogba11cool
    Лондон это вам не какая-то портовая xyeта

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  2. alexomck 03.09.2020 09:04 # alexomck
    надеюсь он каждому новичку чемпик в этом сезоне обещал:)

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