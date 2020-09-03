Вернер рассказал, что Лэмпард нацелен на титул Премьер-Лиги

Нападающий "Челси" Тимо Вернер признался, что главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард планирует побороться за титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

Сезон 2019/20 "Челси" завершил на четвертом месте в Премьер-Лиге, отстав на колоссальные 33 очка от взявшего титул "Ливерпуля".



Однако в это трансферное окно "синие" развернули бурную деятельность и совершили несколько громких приобретений, включая приглашение Вернера из "РБ Лейпциг".



И хотя Тимо в "Челси" всего несколько недель, он уже смог понять амбиции Лэмпарда и почувствовать, что "синие" готовы выйти на более высокий уровень.



"С ним (Лэмпардом) оказалось замечательно работать, и он обсуждает с нами планы на будущее и то, что мы хотим соперничать с командами вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".



"Думаю, "Челси" — это большой клуб, и я думаю, с имеющейся у нас командой мы способны достичь нового уровня".



"Я поселился в очень славном месте, я ощущаю себя счастливым здесь, а жить в Лондоне великолепно. Для меня Лондон — один из лучших городов в мире, поэтому я очень счастлив".



"У нас есть ряд очень хороших игроков, а тренер укажет нам направление и поможет нам прибавить. Мы много работали над тактическими вещами, а также над силой и выносливостью. Мы должны убедиться, что готовы к старту сезона", — сообщил Вернер официальному веб-сайту "Челси".