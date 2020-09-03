Хендерсон планирует играть за МЮ в новом сезоне

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон предупредил, что рассчитывает на регулярную игровую практику в новом сезоне.

Добившись огромного прогресса за два сезона аренды в "Шеффилд Юнайтед", теперь Хендерсон постарается составить конкуренцию первому номеру "красных дьяволов" Давиду Де Хеа.



И Дин не готов становиться дублером для Де Хеа — 23-летний испанец намерен потеснить испанца в воротах МЮ.



"Конечно, Давид Де Хеа был замечательным голкипером для "Манчестер Юнайтед" на протяжении многих лет. Он выступал феноменальным образом, и я буду стремиться построить такую же карьеру в клубе. С первого дня, как я вернусь в клуб для предсезонной подготовки, я буду трудиться в поте лица, чтобы попасть в стартовый состав, потому что я всегда этого хотел".



"Сейчас я так близок к цели, поэтому я не собираюсь сдаваться. Я собираюсь подвергнуть его давлению, при всем уважении к Давиду. Он феноменальным образом служил на благо клуба и был одним из лучших в последние годы. Все в моих руках. Я знаю, что это за испытание. Я хорошо к нему готов".



"100 процентов, моя цель — играть в футбол в следующем сезоне. Не думаю, что я хочу перестать играть после того, как провел такой хороший сезон и набрал такую форму. Я поступлю не очень умно, если буду сидеть и не играть. Не думаю, что это пошло бы на пользу кому-нибудь", – цитирует Хендерсона The Telegraph.