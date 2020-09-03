Месси пока не удается вырваться из "Барселоны"

Попытка Хорхе Месси вызволить своего сына Лионеля из плена в "Барселоне" не увенчалась успехом.

Прилетев на частном самолете из родной Аргентины в Барселону, в среду Месси-старший на протяжении почти двух часов дискутировал с президентом каталонского клуба Хосепом Баромеу.



Родитель и агент Лионеля настаивал, что его сын, прислав прошение о трансфере по факсу на прошлой неделе, теперь является свободным агентом и к тренировкам с "Барселоной" уже не вернется.



Бартомеу в свою очередь напомнил, что рассчитанный до 2021 года контракт Месси предусматривает отступные в 700 миллионов евро, и за меньшую сумму "Барселона" не отпустит свою суперзвезду.



Как сообщает ESPN, ни одна из сторон не пожелала идти на уступки. Ожидается, что представители 33-летнего аргентинца и руководство "Барселоны" продолжат переговоры, но пока никаких новых встреч не назначено.



Несмотря на внешнюю тупиковость ситуации, свет в конце тоннеля виден. Ссылаясь на осведомленные источники, The Telegraph утверждает, что "Барселона" может согласиться на компенсацию в 100 млн. евро (88.8 млн. фунтов), за которые в прошлом году "Реал" продал Криштиану Роналду в "Ювентус".



Как бы то ни было, "Манчестер Сити" продолжает внимательно следить за развитием событий, надеясь, что Месси все-таки удастся согласовать условия своего ухода с "Ноу Камп".



"Горожане" уже установили контакт с Месси, а некоторые источники и вовсе утверждают, что Лионель согласовал роскошный пятилетний контракт с родительской компанией "горожан" City Football Group, однако сперва "Барселона" должна отпустить игрока.