Светская хроника за четверг

"Челси" придется заплатить более 30 миллионов фунтов за Эдуара Менди. Переход Лионеля Месси в "Манчестер Сити" маловероятен. Тиаго Алькантара предложен "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Ренн" потребовал от "Челси" более 30 миллионов фунтов за голкипера Эдуара Менди. (The Telegraph)



У экс-нападающего "Челси" Гонсало Игуаина есть предложения из Англии, Испании и Китая. (Tuttosport)



Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу сообщил отцу Лионеля Месси, что клуб не будет вести переговоры о продаже аргентинского нападающего. (Marca)



Месси останется в "Барселоне" с "90-процентной вероятностью". (TyC Sports)



Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман действительно заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдуме, но это неправда, что игрок уже согласовал условия личного контракта с каталонским клубом. (Sky Sports)



Куман хочет заполучить Вейналдума любой ценой. (ESPN)



"Бавария" предложила "Манчестер Юнайтед" своего полузащитника Тиаго Алькантару. (ESPN)



Агент Калиду Кулибали уведомил "Наполи", что теперь на сенегальского защитника претендует и "Юнайтед". (Il Mattino)



"Рома" уверена в возвращении защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга. (Gianluca Di Marzio)



Полузащитник "Брешии" Сандро Тонали отверг интерес "Барселоны" и "Юнайтед" ради перехода в "Милан". (Goal)



"Наполи" надеется приобрести защитника "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса. (Sky Sports)



"Арсенал" отбросил мысли насчет продажи Кирана Тирни и Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (90min)



"Астон Вилла" согласовала приобретение правого защитника "Ноттингем Форест" Мэтти Кэша за 16 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Астон Вилла" вступила в переговоры о приобретении нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона за 20 млн. фунтов. (BBC)



"Ньюкасл" договаривается со свободным агентом Райаном Фрэйзером. (Sky Sports)



"Вест Бромвич" согласовал приобретение атакующего полузащитника "Вест Хэма" Грейди Дианганги за рекордные для своего клуба 18 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Уотфорд" может отпустить Троя Дина в аренду на предстоящий сезон, чтобы затем вернуть своего капитана в случае возвращения в Премьер-Лигу. (The Telegraph)



Другое



Нападающий "Юнайтед" Мейсон Гринвуд заявил, что его главный источник вдохновения — это партнер по команде Маркус Рэшфорд. (The Sun)



У нападающего ПСЖ Неймара был обнаружен коронавирус. (ESPN)



В новой серии документального фильма Amazon Prime про "Тоттенхэм" полузащитник Деле Алли дискутирует с физиотерапевтом клуба, нужно ли смачивать зубную щетку водой перед тем, как нанести на нее зубную пасту. (The Sun)