Ван Де Бек мог перейти в "Арсенал", если бы не коронавирус

Агент Донни Ван Де Бека рассказал, что новичок "Манчестер Юнайтед" мог оказаться в "Арсенале", если бы не пандемия коронавируса.

В среду "Юнайтед" завершил приобретение Ван де Бека у "Аякса" за 40 миллионов фунтов, включая бонусы. "Красные дьяволы" сработали быстро и без лишнего шума, что является редкостью для них.



Заполучить 23-летнего голландца, который метит в зятья легенде "Арсенала" Деннису Бергкампу, очень помог экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Другие клубы просто были вынуждены выйти из борьбы за игрока.



"Манчестер Юнайтед" определенно является правильным выбором. Им интересовались больше клубов — например, "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Арсенал", — но коронавирус закончил их интерес".



"Арсенал" действительно хотел его заполучить — у них просто не нашлось денег на трансфер. Даже у крупнейших клубов бывают затруднения. "Арсенал" — отличный клуб, но "Юнайтед" определенно будет интересным приключением", — сообщил агент Шак Сварт Ajax Showtime.