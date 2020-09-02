Бэйл открыт к возвращению в Премьер-Лигу, если "Реал" его отпустит

Вингер "Реала" Гарет Бэйл подтвердил, что он открыт к возвращению в Премьер-Лигу в это трансферное окно.

В минувшем сезоне Бэйл сыграл 20 матчей за "Реал", включая лишь два после карантина. И прежде весьма прохладные отношения Гарета с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом перешли в фазу открытого противостояния.



По словам Бэйла, прежде он уже пытался вырваться из Мадрида, но его не отпускали. Так что возможное возвращение 31-летнего валлийца в Премьер-Лигу прежде всего зависит от "Реала" — сам же Гарет открыт к этой идее.



"Если такие варианты появятся, я определенно их рассмотрю".



"Давайте подождем и посмотрим. До закрытия этого трансферного окна еще достаточно времени, плюс есть парочка других. Время покажет, но я думаю, в первую очередь это зависит от "Реала".



"Я пытался уйти в прошлом году, но они все заблокировали в последнюю секунду. Я был в восторге по поводу проекта, который мне предлагали, но переход не состоялся".



"Были и другие направления, куда мы пытались уйти, но клуб меня не отпускал или строил какие-либо преграды. Так что это зависит от клуба".



"Я хочу играть в футбол, я по-прежнему мотивирован играть в футбол, так что вопросы к клубу. Они все контролируют. У меня есть контракт, и я лишь могу продолжать делать то, что делаю, и тогда, надеюсь, что-нибудь случится".



"Мне только 31, я в отличной форме и чувствую, что еще на многое способен. Время покажет. Но мое будущее в руках клуба, и они, если честно, очень усложняют мне жизнь", — сообщил Бэйл Sky Sports.