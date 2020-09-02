"Эвертон" согласовал компенсацию за Дукуре

Абдулай Дукуре "Эвертон" согласовал компенсацию за полузащитника "Уотфорда" Абдулая Дукуре в размере 25 миллионов фунтов, включая бонусы.

"Уотфорд" начинал переговоры с "ирисками" по Дукуре, надеясь выручить за свою звезду до 35 миллионов фунтов, но в итоге был вынужден довольствоваться гораздо меньшей суммой, часть которой вдобавок предусмотрена бонусами.

Как сообщает Sky Sports, Абдулай уже получил разрешение от "шершней", чтобы пройти медобследование и обсудить с "Эвертоном" условия личного контракта, и с этим не должно возникнуть проблем — игрок полон желания поработать с главным тренером мерсисайдцев Карло Анчелотти.

Если не возникнет задержек, "Эвертон" может подписать сразу трех новичок на этой неделе. Помимо Дукуре, к переезду на "Гудисон Парк" близки Аллан из "Наполи" и Хамес Родригес из "Реала".


Метки Дукуре, Уотфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 22:00

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  1. alexomck 02.09.2020 22:28 # alexomck
    попытка №5?

    опять вроде хорошими игроками закупаются, только их реанимировать нужно, либо обкатывать на новом месте в приличном возрасте. ну хоть коуч топовый в этот раз.

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