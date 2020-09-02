"Эвертон" согласовал компенсацию за Дукуре

"Эвертон" согласовал компенсацию за полузащитника "Уотфорда" Абдулая Дукуре в размере 25 миллионов фунтов, включая бонусы.

"Уотфорд" начинал переговоры с "ирисками" по Дукуре, надеясь выручить за свою звезду до 35 миллионов фунтов, но в итоге был вынужден довольствоваться гораздо меньшей суммой, часть которой вдобавок предусмотрена бонусами.



Как сообщает Sky Sports, Абдулай уже получил разрешение от "шершней", чтобы пройти медобследование и обсудить с "Эвертоном" условия личного контракта, и с этим не должно возникнуть проблем — игрок полон желания поработать с главным тренером мерсисайдцев Карло Анчелотти.



Если не возникнет задержек, "Эвертон" может подписать сразу трех новичок на этой неделе. Помимо Дукуре, к переезду на "Гудисон Парк" близки Аллан из "Наполи" и Хамес Родригес из "Реала".