Скотт Паркер заключил новый контракт до 2023 года с "Фулхэмом"

Скотт Паркер Новичок Премьер-Лиги "Фулхэм" заключил новый трехлетний контракт со своим главным тренером Скоттом Паркером.

Паркер тренирует "Фулхэм" с февраля 2019, когда он принял управление командой после увольнения Клаудио Раньери. Скотт так хорошо себя проявил в качестве временно исполняющего, что получил работу на постоянной основе, несмотря на вылет из Премьер-Лиги в том сезоне.

Ставка лондонского клуба на Паркера себя оправдала. Скотт с первой же попытки вернул "дачников" в Премьер-Лигу, выиграв финал плей-офф Чемпионшипа в минувшем сезоне.

В преддверии нового сезона "Фулхэм" наградил 39-летнего англичанина новой сделкой на улучшенных условиях.

"Я рад заключить новую сделку, которая отражает взаимную веру и целеустремленность с моей стороны, и со стороны клуба", — сообщил Паркер.


Метки контракты, Паркер, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 21:00

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