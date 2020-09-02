Скотт Паркер заключил новый контракт до 2023 года с "Фулхэмом"

Новичок Премьер-Лиги "Фулхэм" заключил новый трехлетний контракт со своим главным тренером Скоттом Паркером.

Паркер тренирует "Фулхэм" с февраля 2019, когда он принял управление командой после увольнения Клаудио Раньери. Скотт так хорошо себя проявил в качестве временно исполняющего, что получил работу на постоянной основе, несмотря на вылет из Премьер-Лиги в том сезоне.



Ставка лондонского клуба на Паркера себя оправдала. Скотт с первой же попытки вернул "дачников" в Премьер-Лигу, выиграв финал плей-офф Чемпионшипа в минувшем сезоне.



В преддверии нового сезона "Фулхэм" наградил 39-летнего англичанина новой сделкой на улучшенных условиях.



"Я рад заключить новую сделку, которая отражает взаимную веру и целеустремленность с моей стороны, и со стороны клуба", — сообщил Паркер.