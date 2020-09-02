"Юнайтед" объявил о покупке Ван де Бека

Донни Ван де Бек "Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении полузащитника Донни Ван де Бека у "Аякса".

23-летний игрок сборной Голландии заключи контракт до 2025 года и стал первым новичком "красных дьяволов" в это трансферное окно.

BBC предполагает, что Ван де Бек обошелся "Юнайтед" в 35 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

С момента своего дебюта в 2015 году Ван де Бек сыграл 175 матчей за "Аякс" и забил 41 гол. В сезоне 2018/19 Донни помог амстердамской команде достичь полуфинала Лиги Чемпионов.

Поскольку эта сделка была заключена до матчей сборной Голландии 4 и 7 сентября, Ван де Беку не потребуется 14-дневный карантин по прибытии в Англию, а значит Донни будет доступен к первому для "Юнайтед" поединку в новом сезоне Премьер-Лиги — против "Кристал Пэлас" 19 сентября.

"Я не знаю, с чего начать, чтобы объяснить, насколько невероятна для меня возможность присоединиться к клубу со столь удивительной историей".

"Я бы хотел поблагодарить каждого в "Аяксе". Я вырос там, и у меня всегда будет особая связь с их клубом".

"Но теперь я готов сделать следующий шаг в своей карьере и выступать на высочайшем уровне, а стандартов выше, чем у "Манчестер Юнайтед", не существует".

"Каждый рассказывал мне, насколько удивительна атмосфера на "Олд Траффорд", и мне не терпится проверить это, когда фанатам будет безопасно вернуться".

"Эта команда обладает некоторыми из лучших полузащитников в мире, и я знаю, что смогу учиться у них, а также добавлю свои сильные качества коллективу".

"Я испытал огромный восторг, поговорив с тренером о его видении насчет команды и направления развития клуба. Мне не терпится стать частью этого", — сообщил Ван де Бек.


Метки Аякс, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 20:15

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 02.09.2020 21:14 # januzaj00
    недвусмысленно обозначили свои намерения

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  2. quavo 02.09.2020 21:13 # quavo
    Надо из него опорника крутить

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  3. akado 02.09.2020 21:08 # akado
    Как-то дешево по нынешним меркам Аякс своих звезд продает.

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  4. mr-s1n1st3r 02.09.2020 21:04 # mr-s1n1st3r
    Просто поражает воображение.

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  5. largo-winch 02.09.2020 20:58 # largo-winch
    Это вообще что за хер??? От кого там Оле собрался избавляться?? Что насчет опорной позиции, там Матич еле дышит уже, кто его будет подменять??

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  6. alexomck 02.09.2020 20:57 # alexomck
    кста, учитывая в каком направлении движется ТО у МЮ, можно Суареса следом, а там и Хазарда, бельгиец уровень Реала не потянул как раз.

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  7. largo-winch 02.09.2020 20:56 # largo-winch
    Порадуемся за скумов.

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  8. jokerz 02.09.2020 20:55 # jokerz
    Упомекано еще осталось и Санчо
    И сливать и сливать и сливать балласт

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  9. mr-s1n1st3r 02.09.2020 20:54 # mr-s1n1st3r
    Днонни, Гандонни

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  10. mr-s1n1st3r 02.09.2020 20:51 # mr-s1n1st3r
    +1 пенальдеш

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  11. keane16 02.09.2020 20:50 # keane16
    Слить бы 100 фунтов на Санчо и будет норм ТО.

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  12. januzaj00 02.09.2020 20:47 # januzaj00
    Можно тиаго по фану подписать ещё

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  13. keane16 02.09.2020 20:39 # keane16
    За 2 сезона заработал больше всех пенок в эредевизи. Одобряем

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  14. thegodfather 02.09.2020 20:38 # thegodfather
    трансфер неплох, по своей сути. Но игрок скуму, как по мне, абсолютно ненужный. Ну удачи Мактоминею или кому там, Фреду)


    а вот от упамекано руки прочь, будущий топарик пенсов)

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  15. chelsea88 02.09.2020 20:37 # chelsea88
    Мои поздравления, действительно топаря урвали за копейки. Не то что гомо6ляди купили нонейма за весь бюджет, говном обмазались и радуются.

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  16. thegodfather 02.09.2020 20:36 # thegodfather
    складывается впечатление, что трансфер ради трансфера, лишь бы фанаты не бугуртели )

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  17. jokerz 02.09.2020 20:36 # jokerz
    Топовый трансфер как он есть.
    Норм так Уле кумекает, берет только тех, кто реально усиливает команду.

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  18. geniusss 02.09.2020 20:32 # geniusss
    Ай да МЮ, гегемоны трансферов, теперь то смогут до 70 очков добраться,ехеххехеехех

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  19. mancunia-planet 02.09.2020 20:30 # mancunia-planet
    По сути универсал полузащиты, отличная покупка

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  20. brown-ale 02.09.2020 20:30 # brown-ale
    А вот и замена Фреду.

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