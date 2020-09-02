"Юнайтед" объявил о покупке Ван де Бека
"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении полузащитника Донни Ван де Бека у "Аякса".
23-летний игрок сборной Голландии заключи контракт до 2025 года и стал первым новичком "красных дьяволов" в это трансферное окно.
BBC предполагает, что Ван де Бек обошелся "Юнайтед" в 35 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
С момента своего дебюта в 2015 году Ван де Бек сыграл 175 матчей за "Аякс" и забил 41 гол. В сезоне 2018/19 Донни помог амстердамской команде достичь полуфинала Лиги Чемпионов.
Поскольку эта сделка была заключена до матчей сборной Голландии 4 и 7 сентября, Ван де Беку не потребуется 14-дневный карантин по прибытии в Англию, а значит Донни будет доступен к первому для "Юнайтед" поединку в новом сезоне Премьер-Лиги — против "Кристал Пэлас" 19 сентября.
"Я не знаю, с чего начать, чтобы объяснить, насколько невероятна для меня возможность присоединиться к клубу со столь удивительной историей".
"Я бы хотел поблагодарить каждого в "Аяксе". Я вырос там, и у меня всегда будет особая связь с их клубом".
"Но теперь я готов сделать следующий шаг в своей карьере и выступать на высочайшем уровне, а стандартов выше, чем у "Манчестер Юнайтед", не существует".
"Каждый рассказывал мне, насколько удивительна атмосфера на "Олд Траффорд", и мне не терпится проверить это, когда фанатам будет безопасно вернуться".
"Эта команда обладает некоторыми из лучших полузащитников в мире, и я знаю, что смогу учиться у них, а также добавлю свои сильные качества коллективу".
"Я испытал огромный восторг, поговорив с тренером о его видении насчет команды и направления развития клуба. Мне не терпится стать частью этого", — сообщил Ван де Бек.
02.09.2020 20:15
Просмотров: 1727
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
недвусмысленно обозначили свои намерения
(ответить)
Надо из него опорника крутить
(ответить)
Как-то дешево по нынешним меркам Аякс своих звезд продает.
(ответить)
Просто поражает воображение.
(ответить)
Это вообще что за хер??? От кого там Оле собрался избавляться?? Что насчет опорной позиции, там Матич еле дышит уже, кто его будет подменять??
(ответить)
кста, учитывая в каком направлении движется ТО у МЮ, можно Суареса следом, а там и Хазарда, бельгиец уровень Реала не потянул как раз.
(ответить)
Порадуемся за скумов.
(ответить)
Упомекано еще осталось и Санчо
И сливать и сливать и сливать балласт
(ответить)
Днонни, Гандонни
(ответить)
+1 пенальдеш
(ответить)
Слить бы 100 фунтов на Санчо и будет норм ТО.
(ответить)
Можно тиаго по фану подписать ещё
(ответить)
За 2 сезона заработал больше всех пенок в эредевизи. Одобряем
(ответить)
трансфер неплох, по своей сути. Но игрок скуму, как по мне, абсолютно ненужный. Ну удачи Мактоминею или кому там, Фреду)
а вот от упамекано руки прочь, будущий топарик пенсов)
(ответить)
Мои поздравления, действительно топаря урвали за копейки. Не то что гомо6ляди купили нонейма за весь бюджет, говном обмазались и радуются.
(ответить)
складывается впечатление, что трансфер ради трансфера, лишь бы фанаты не бугуртели )
(ответить)
Топовый трансфер как он есть.
Норм так Уле кумекает, берет только тех, кто реально усиливает команду.
(ответить)
Ай да МЮ, гегемоны трансферов, теперь то смогут до 70 очков добраться,ехеххехеехех
(ответить)
По сути универсал полузащиты, отличная покупка
(ответить)
А вот и замена Фреду.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий