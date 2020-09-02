"Юнайтед" объявил о покупке Ван де Бека

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении полузащитника Донни Ван де Бека у "Аякса".

23-летний игрок сборной Голландии заключи контракт до 2025 года и стал первым новичком "красных дьяволов" в это трансферное окно.



BBC предполагает, что Ван де Бек обошелся "Юнайтед" в 35 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



С момента своего дебюта в 2015 году Ван де Бек сыграл 175 матчей за "Аякс" и забил 41 гол. В сезоне 2018/19 Донни помог амстердамской команде достичь полуфинала Лиги Чемпионов.



Поскольку эта сделка была заключена до матчей сборной Голландии 4 и 7 сентября, Ван де Беку не потребуется 14-дневный карантин по прибытии в Англию, а значит Донни будет доступен к первому для "Юнайтед" поединку в новом сезоне Премьер-Лиги — против "Кристал Пэлас" 19 сентября.



"Я не знаю, с чего начать, чтобы объяснить, насколько невероятна для меня возможность присоединиться к клубу со столь удивительной историей".



"Я бы хотел поблагодарить каждого в "Аяксе". Я вырос там, и у меня всегда будет особая связь с их клубом".



"Но теперь я готов сделать следующий шаг в своей карьере и выступать на высочайшем уровне, а стандартов выше, чем у "Манчестер Юнайтед", не существует".



"Каждый рассказывал мне, насколько удивительна атмосфера на "Олд Траффорд", и мне не терпится проверить это, когда фанатам будет безопасно вернуться".



"Эта команда обладает некоторыми из лучших полузащитников в мире, и я знаю, что смогу учиться у них, а также добавлю свои сильные качества коллективу".



"Я испытал огромный восторг, поговорив с тренером о его видении насчет команды и направления развития клуба. Мне не терпится стать частью этого", — сообщил Ван де Бек.