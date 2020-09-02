"Интер" не интересуется Канте

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио опроверг слухи об интересе своего клуба к полузащитнику "Челси" Нголо Канте.

На днях в прессе появились слухи о том, что интерес к Канте, которого "Челси" оценивает в 80 миллионов фунтов, проявил главный тренер "Интера" Антонио Конте.



Однако Аузилио спешит заверить, что "Интер" не будет покупать 29-летнего француза, которого немногим ранее также сватали в "Манчестер Юнайтед".



"Мы никогда не предпринимали никаких шагов насчет приобретения Канте у "Челси". Без шансов. Он не является нашей целью", — сообщил Аузилио Sky Sport Italia.