"Интер" не интересуется Канте

Нголо Канте Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио опроверг слухи об интересе своего клуба к полузащитнику "Челси" Нголо Канте.

На днях в прессе появились слухи о том, что интерес к Канте, которого "Челси" оценивает в 80 миллионов фунтов, проявил главный тренер "Интера" Антонио Конте.

Однако Аузилио спешит заверить, что "Интер" не будет покупать 29-летнего француза, которого немногим ранее также сватали в "Манчестер Юнайтед".

"Мы никогда не предпринимали никаких шагов насчет приобретения Канте у "Челси". Без шансов. Он не является нашей целью", — сообщил Аузилио Sky Sport Italia.


Метки Интер, Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 20:00

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  1. chelsea2009 02.09.2020 20:48 # chelsea2009
    Откуда у макароников бабло на топ игрока.Лукаку это максимум что они могли приобрести.

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  2. chelsiukpro 02.09.2020 20:07 # chelsiukpro
    Бабосов нету у китайцев стоко! Еле еле Лукаку купили и то сторговавшись...:))

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  3. gunars 02.09.2020 20:06 # gunars
    типичная рожа гпенсов))

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  4. alexomck 02.09.2020 20:03 # alexomck
    слишком дорогой лазаретчик, в Челси контракт долечит.

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  5. m-ballack 02.09.2020 20:03 # m-ballack
    Вот и отлично.

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