"Интер" не интересуется Канте
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио опроверг слухи об интересе своего клуба к полузащитнику "Челси" Нголо Канте.
На днях в прессе появились слухи о том, что интерес к Канте, которого "Челси" оценивает в 80 миллионов фунтов, проявил главный тренер "Интера" Антонио Конте.
Однако Аузилио спешит заверить, что "Интер" не будет покупать 29-летнего француза, которого немногим ранее также сватали в "Манчестер Юнайтед".
"Мы никогда не предпринимали никаких шагов насчет приобретения Канте у "Челси". Без шансов. Он не является нашей целью", — сообщил Аузилио Sky Sport Italia.
02.09.2020 20:00
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Последние комментарии:
Откуда у макароников бабло на топ игрока.Лукаку это максимум что они могли приобрести.
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Бабосов нету у китайцев стоко! Еле еле Лукаку купили и то сторговавшись...:))
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типичная рожа гпенсов))
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слишком дорогой лазаретчик, в Челси контракт долечит.
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Вот и отлично.
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