ПСЖ не захотел купить Гендузи
ПСЖ отверг возможность приобрести полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи.
Изрядно потратившись на Габриэля и планируя приобрести центрального полузащитника, "Арсенал" вынужден активно искать покупателей на своих игроков, которые не входят в планы главного тренера Микеля Артеты.
Угодивший в опалу к Артете в июне Гендузи как раз является одним из тех игроков, с которыми "канониры" готовы попрощаться в это трансферное окно.
Как сообщает The Telegraph, возможность приобрести своего соотечественника была предложена ПСЖ, однако чемпионы французской Лиги 1 не проявили интереса к Маттео.
Зато ПСЖ очень заинтересован в защитнике "Арсенала" Экторе Беллерине и, если верить The Guardian, уже сделал предложение по испанцу в размере 30 миллионов фунтов, включая бонусы.
Помимо Гендузи, "Арсенал" также готов выслушать предложения насчет других своих полузащитников в лице Мохамеда Эльнени и Лукаса Торрейры.
02.09.2020 19:00
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Хотел сказать, что они не на столько дауны, но у них есть Паредес.
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