ПСЖ не захотел купить Гендузи

ПСЖ отверг возможность приобрести полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи.

Изрядно потратившись на Габриэля и планируя приобрести центрального полузащитника, "Арсенал" вынужден активно искать покупателей на своих игроков, которые не входят в планы главного тренера Микеля Артеты.



Угодивший в опалу к Артете в июне Гендузи как раз является одним из тех игроков, с которыми "канониры" готовы попрощаться в это трансферное окно.



Как сообщает The Telegraph, возможность приобрести своего соотечественника была предложена ПСЖ, однако чемпионы французской Лиги 1 не проявили интереса к Маттео.



Зато ПСЖ очень заинтересован в защитнике "Арсенала" Экторе Беллерине и, если верить The Guardian, уже сделал предложение по испанцу в размере 30 миллионов фунтов, включая бонусы.



Помимо Гендузи, "Арсенал" также готов выслушать предложения насчет других своих полузащитников в лице Мохамеда Эльнени и Лукаса Торрейры.