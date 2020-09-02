ПСЖ не захотел купить Гендузи

Маттео Гендузи ПСЖ отверг возможность приобрести полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи.

Изрядно потратившись на Габриэля и планируя приобрести центрального полузащитника, "Арсенал" вынужден активно искать покупателей на своих игроков, которые не входят в планы главного тренера Микеля Артеты.

Угодивший в опалу к Артете в июне Гендузи как раз является одним из тех игроков, с которыми "канониры" готовы попрощаться в это трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, возможность приобрести своего соотечественника была предложена ПСЖ, однако чемпионы французской Лиги 1 не проявили интереса к Маттео.

Зато ПСЖ очень заинтересован в защитнике "Арсенала" Экторе Беллерине и, если верить The Guardian, уже сделал предложение по испанцу в размере 30 миллионов фунтов, включая бонусы.

Помимо Гендузи, "Арсенал" также готов выслушать предложения насчет других своих полузащитников в лице Мохамеда Эльнени и Лукаса Торрейры.


Метки Арсенал, Гендузи, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 19:00

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  1. vyrentz 02.09.2020 19:22 # vyrentz
    Хотел сказать, что они не на столько дауны, но у них есть Паредес.

    (ответить)

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