Хендерсон останется в "Юнайтед" на сезон 2020/21
"Манчестер Юнайтед" договорился с голкипером Дином Хендерсоном, что тот проведет сезон 2020/21 на "Олд Траффорд".
Вернувшись в Манчестер после двух сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед", в прошлом месяце Хендерсон заключил с "красными дьяволами" новый пятилетний контракт с зарплатой в 120 тысяч фунтов в неделю.
Как сообщает Manchester Evening News, новый контракт стал частью договоренности 23-летнего Хендерсона и главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера о том, что в новом сезоне Дин будет на равных соперничать с Давидом Де Хеа за роль первого номера.
Сульшер пообещал, что между Хендерсоном и Де Хеа будет здоровая конкуренция, а вот Серхио Ромеро становится третьим лишним и почти наверняка будет продан в это трансферное окно.
Ромеро провел в "Юнайтед" пять сезонов и все это время являлся дублером Де Хеа, однако 33-летний аргентинец вызывает большой интерес со стороны других клубов, включая "Эвертон".
02.09.2020 18:00
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Ромеро стал бы ппц усилением для пинсоты, надеюсь проебут свой шанс и подпишут какого кепа 2.0
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Сказки Андерсена. Будет полировать лавочку до блеска. Спортивные успехи у этого клуба далеко не на первом месте.
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Собака на сене. Ни себе, ни людям. У сольскляера душка не хватит Де Гея усадить, даже если Дин будет лучше.
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