Хендерсон останется в "Юнайтед" на сезон 2020/21

Дин Хендерсон "Манчестер Юнайтед" договорился с голкипером Дином Хендерсоном, что тот проведет сезон 2020/21 на "Олд Траффорд".

Вернувшись в Манчестер после двух сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед", в прошлом месяце Хендерсон заключил с "красными дьяволами" новый пятилетний контракт с зарплатой в 120 тысяч фунтов в неделю.

Как сообщает Manchester Evening News, новый контракт стал частью договоренности 23-летнего Хендерсона и главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера о том, что в новом сезоне Дин будет на равных соперничать с Давидом Де Хеа за роль первого номера.

Сульшер пообещал, что между Хендерсоном и Де Хеа будет здоровая конкуренция, а вот Серхио Ромеро становится третьим лишним и почти наверняка будет продан в это трансферное окно.

Ромеро провел в "Юнайтед" пять сезонов и все это время являлся дублером Де Хеа, однако 33-летний аргентинец вызывает большой интерес со стороны других клубов, включая "Эвертон".


Метки Манчестер Юнайтед, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. tvinkovod 02.09.2020 19:23 # tvinkovod
    Ромеро стал бы ппц усилением для пинсоты, надеюсь проебут свой шанс и подпишут какого кепа 2.0

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  2. vyrentz 02.09.2020 19:22 # vyrentz
    Сказки Андерсена. Будет полировать лавочку до блеска. Спортивные успехи у этого клуба далеко не на первом месте.

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  3. m-ballack 02.09.2020 18:37 # m-ballack
    Собака на сене. Ни себе, ни людям. У сольскляера душка не хватит Де Гея усадить, даже если Дин будет лучше.

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