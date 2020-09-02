Хендерсон останется в "Юнайтед" на сезон 2020/21

"Манчестер Юнайтед" договорился с голкипером Дином Хендерсоном, что тот проведет сезон 2020/21 на "Олд Траффорд".

Вернувшись в Манчестер после двух сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед", в прошлом месяце Хендерсон заключил с "красными дьяволами" новый пятилетний контракт с зарплатой в 120 тысяч фунтов в неделю.



Как сообщает Manchester Evening News, новый контракт стал частью договоренности 23-летнего Хендерсона и главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера о том, что в новом сезоне Дин будет на равных соперничать с Давидом Де Хеа за роль первого номера.



Сульшер пообещал, что между Хендерсоном и Де Хеа будет здоровая конкуренция, а вот Серхио Ромеро становится третьим лишним и почти наверняка будет продан в это трансферное окно.



Ромеро провел в "Юнайтед" пять сезонов и все это время являлся дублером Де Хеа, однако 33-летний аргентинец вызывает большой интерес со стороны других клубов, включая "Эвертон".