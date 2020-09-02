"Арсенал" анонсировал возвращение зрителей на "Эмирейтс"
"Арсенал" готов допустить своих болельщиков в ограниченном количестве на трибуны "Эмирейтс" во время матча Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" 3 октября.
После карантина все футбольные матчи в Англии играются без зрителей, однако Премьер-Лига и британское правительство прикладывают большие усилия по возвращению к нормальной жизни.
В прошлую субботу "Брайтон" и "Челси" уже провели товарищеский матч на "Амекс" при 2,500 зрителях, и это тестовое мероприятие было оценено весьма положительно.
Следующим шагом должно стать возвращение зрителей на официальные матчи. И если против "Вест Хэма" 20 сентября "Арсенал" сыграет на пустом "Эмирейтс", то против "Шеффилд Юнайтед" зрители смогут прийти на стадион.
Смогут, но не все. Как сообщает BBC, в случае одобрения властей допуск на трибуны получат фанаты с толстым кошельком — держатели сезонных абонементов категории Gold и члены Premium-программы "Арсенала".
02.09.2020 17:00
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Правильно пускать надо только белых.Негры,арабы и овцеебы посмотрят из-за забора
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