"Арсенал" анонсировал возвращение зрителей на "Эмирейтс"

"Арсенал" готов допустить своих болельщиков в ограниченном количестве на трибуны "Эмирейтс" во время матча Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" 3 октября.

После карантина все футбольные матчи в Англии играются без зрителей, однако Премьер-Лига и британское правительство прикладывают большие усилия по возвращению к нормальной жизни.



В прошлую субботу "Брайтон" и "Челси" уже провели товарищеский матч на "Амекс" при 2,500 зрителях, и это тестовое мероприятие было оценено весьма положительно.



Следующим шагом должно стать возвращение зрителей на официальные матчи. И если против "Вест Хэма" 20 сентября "Арсенал" сыграет на пустом "Эмирейтс", то против "Шеффилд Юнайтед" зрители смогут прийти на стадион.



Смогут, но не все. Как сообщает BBC, в случае одобрения властей допуск на трибуны получат фанаты с толстым кошельком — держатели сезонных абонементов категории Gold и члены Premium-программы "Арсенала".