Фернандеш ответил на подкол Моуриньо насчет пенальти

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш ответил на нападки главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо по поводу пенальти.

В конце июля Моуриньо в свойственной себе саркастической манере отметил, насколько искусно Фернандеш исполнял 11-метровые в минувшем сезоне.



"Он проявил себя как замечательный пенальтист, один из лучших в мире, потому что он реализовал их штук 20!" — говорил Моуриньо про своего соотечественника.



Действительно, из своих 12 голов за "Юнайтед" Фернандеш восемь забил с пенальти, однако 25-летний игрок сборной Португалии убежден, что он полезен для команды и в других аспектах.



"Я слышу, как люди говорят: "Ах, он забивает только с пенальти"... Но не так давно я видел статистику, которая говорит, что, за исключением пенальти, только Кевин Де Брюйне поучаствовал в большем количестве голов, чем я, среди всех полузащитников в Англии".



"Если честно, меня это не задевает. Я ощущаю себя хорошим пенальтистом и только. Поскольку я очень позитивный человек, его (Моуриньо) слова я воспринимаю как похвалу за хорошее исполнение пенальти".



"Это действительно так, и не только с момента моего перехода в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Фернандеш A Bola.