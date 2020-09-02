Фернандеш ответил на подкол Моуриньо насчет пенальти
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш ответил на нападки главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо по поводу пенальти.
В конце июля Моуриньо в свойственной себе саркастической манере отметил, насколько искусно Фернандеш исполнял 11-метровые в минувшем сезоне.
"Он проявил себя как замечательный пенальтист, один из лучших в мире, потому что он реализовал их штук 20!" — говорил Моуриньо про своего соотечественника.
Действительно, из своих 12 голов за "Юнайтед" Фернандеш восемь забил с пенальти, однако 25-летний игрок сборной Португалии убежден, что он полезен для команды и в других аспектах.
"Я слышу, как люди говорят: "Ах, он забивает только с пенальти"... Но не так давно я видел статистику, которая говорит, что, за исключением пенальти, только Кевин Де Брюйне поучаствовал в большем количестве голов, чем я, среди всех полузащитников в Англии".
"Если честно, меня это не задевает. Я ощущаю себя хорошим пенальтистом и только. Поскольку я очень позитивный человек, его (Моуриньо) слова я воспринимаю как похвалу за хорошее исполнение пенальти".
"Это действительно так, и не только с момента моего перехода в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Фернандеш A Bola.
02.09.2020 16:00
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Последние комментарии:
на подкол нормального подкола в ответ не придумал - так себе ответ от Фернандеша.
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Маур завидует прост)
Их надо было ещё реализовать, что не всегда получается
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опять Обоссаного обоссали
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Красавчик. Мы тебя любим брат
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