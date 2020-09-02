Фернандеш ответил на подкол Моуриньо насчет пенальти

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш ответил на нападки главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо по поводу пенальти.

В конце июля Моуриньо в свойственной себе саркастической манере отметил, насколько искусно Фернандеш исполнял 11-метровые в минувшем сезоне.

"Он проявил себя как замечательный пенальтист, один из лучших в мире, потому что он реализовал их штук 20!" — говорил Моуриньо про своего соотечественника.

Действительно, из своих 12 голов за "Юнайтед" Фернандеш восемь забил с пенальти, однако 25-летний игрок сборной Португалии убежден, что он полезен для команды и в других аспектах.

"Я слышу, как люди говорят: "Ах, он забивает только с пенальти"... Но не так давно я видел статистику, которая говорит, что, за исключением пенальти, только Кевин Де Брюйне поучаствовал в большем количестве голов, чем я, среди всех полузащитников в Англии".

"Если честно, меня это не задевает. Я ощущаю себя хорошим пенальтистом и только. Поскольку я очень позитивный человек, его (Моуриньо) слова я воспринимаю как похвалу за хорошее исполнение пенальти".

"Это действительно так, и не только с момента моего перехода в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Фернандеш A Bola.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Тоттенхэм, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 02.09.2020 16:15 # alexomck
    на подкол нормального подкола в ответ не придумал - так себе ответ от Фернандеша.

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  2. mancunia-planet 02.09.2020 16:13 # mancunia-planet
    Маур завидует прост)
    Их надо было ещё реализовать, что не всегда получается

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  3. jack-4poker 02.09.2020 16:04 # jack-4poker
    опять Обоссаного обоссали

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  4. xah 02.09.2020 16:03 # xah
    Красавчик. Мы тебя любим брат

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