"Бавария" приблизилась к продаже Алькантары

Тиаго Алькантара "Бавария" приблизилась к продаже Тиаго Алькантары в Премьер-Лигу, присмотрев замену испанскому полузащитнику.

"Бавария" не скрывает своей готовности продать Алькантару по правильной цене — у чемпионов Бундеслиги нет иного выбора, поскольку Тиаго отказался от продления своего контракта, истекающего в следующем году.

Как сообщает немецкое издание Sport1, "Бавария" уже определилась с заменой для Алькантары, собираясь пригласить на место 29-летнего испанца Марцело Брозовича из "Интера".

Пока сделка не близка, однако "Бавария" уже инициировала контакт с "Интером" и начала переговоры об условиях сделки.

Что касается Тиаго, то главным претендентом на него остается "Ливерпуль", который будет готов действовать в случае ухода Джорджиньо Вейналдума в "Барселону".

Однако Bild передает, что конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Алькантару может составить "Манчестер Юнайтед", который уже пообщался с представителями экс-игрока "Барселоны", несмотря на близость трансфера Донни Ван де Бека из "Аякса".

Добавим, что "Бавария" просит за Тиаго 27 миллионов фунтов.


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. kagawa 02.09.2020 15:50 # kagawa
    27 лямов - это вообще не деньги сегодня. Это дешевле Каррика в эквиваленте на 2006 год.

    Другой вопрос его мотивация. Есть подозрение что это какой то мешок

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  2. m-ballack 02.09.2020 15:12 # m-ballack
    Это сколько в шагах?

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  3. lfcynwa 02.09.2020 15:12 # lfcynwa
    заебали уже, купите кто-нить уже Груича и Шачири/Уилсона. *баный бизнес подход базирующийся на самоокупаемости :(

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