"Бавария" приблизилась к продаже Алькантары
"Бавария" приблизилась к продаже Тиаго Алькантары в Премьер-Лигу, присмотрев замену испанскому полузащитнику.
"Бавария" не скрывает своей готовности продать Алькантару по правильной цене — у чемпионов Бундеслиги нет иного выбора, поскольку Тиаго отказался от продления своего контракта, истекающего в следующем году.
Как сообщает немецкое издание Sport1, "Бавария" уже определилась с заменой для Алькантары, собираясь пригласить на место 29-летнего испанца Марцело Брозовича из "Интера".
Пока сделка не близка, однако "Бавария" уже инициировала контакт с "Интером" и начала переговоры об условиях сделки.
Что касается Тиаго, то главным претендентом на него остается "Ливерпуль", который будет готов действовать в случае ухода Джорджиньо Вейналдума в "Барселону".
Однако Bild передает, что конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Алькантару может составить "Манчестер Юнайтед", который уже пообщался с представителями экс-игрока "Барселоны", несмотря на близость трансфера Донни Ван де Бека из "Аякса".
Добавим, что "Бавария" просит за Тиаго 27 миллионов фунтов.
02.09.2020 15:00
Просмотров: 1748
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
27 лямов - это вообще не деньги сегодня. Это дешевле Каррика в эквиваленте на 2006 год.
Другой вопрос его мотивация. Есть подозрение что это какой то мешок
(ответить)
Это сколько в шагах?
(ответить)
заебали уже, купите кто-нить уже Груича и Шачири/Уилсона. *баный бизнес подход базирующийся на самоокупаемости :(
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий