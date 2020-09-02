"Бавария" приблизилась к продаже Алькантары

"Бавария" приблизилась к продаже Тиаго Алькантары в Премьер-Лигу, присмотрев замену испанскому полузащитнику.

"Бавария" не скрывает своей готовности продать Алькантару по правильной цене — у чемпионов Бундеслиги нет иного выбора, поскольку Тиаго отказался от продления своего контракта, истекающего в следующем году.



Как сообщает немецкое издание Sport1, "Бавария" уже определилась с заменой для Алькантары, собираясь пригласить на место 29-летнего испанца Марцело Брозовича из "Интера".



Пока сделка не близка, однако "Бавария" уже инициировала контакт с "Интером" и начала переговоры об условиях сделки.



Что касается Тиаго, то главным претендентом на него остается "Ливерпуль", который будет готов действовать в случае ухода Джорджиньо Вейналдума в "Барселону".



Однако Bild передает, что конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Алькантару может составить "Манчестер Юнайтед", который уже пообщался с представителями экс-игрока "Барселоны", несмотря на близость трансфера Донни Ван де Бека из "Аякса".



Добавим, что "Бавария" просит за Тиаго 27 миллионов фунтов.