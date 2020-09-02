Месси согласовал контракт на 623 миллиона фунтов

Стали известны детали того невероятного контракта, который нападающий "Барселоны" Лионель Месси собирается заключить с "Манчестер Сити".

По информации Daily Record, Месси уже согласовал условия пятилетнего контракта с City Football Group, родительской компанией клуба с "Этихад".



Эта сделка стоимостью 700 миллионов евро (623 млн. фунтов) будет рассчитана на пять лет, три из которых Лионель проведет у "горожан", а затем отправится в их дочерний клуб "Нью-Йорк Сити" из МЛС.



При этом часть причитающейся суммы 33-летний аргентинец — если захочет — сможет получить в виде акций CFG, которая теперь оценивается в 4.8 млрд. долларов (3.6 млрд. фунтов).



Этот контракт зацементирует статус Месси как самого высокооплачиваемого футболиста всех времен. Если трансфер состоится, вплоть до 2025 года Лионель буде получать по 2.4 млн. фунтов в неделю.



