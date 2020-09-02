Месси согласовал контракт на 623 миллиона фунтов
Стали известны детали того невероятного контракта, который нападающий "Барселоны" Лионель Месси собирается заключить с "Манчестер Сити".
По информации Daily Record, Месси уже согласовал условия пятилетнего контракта с City Football Group, родительской компанией клуба с "Этихад".
Эта сделка стоимостью 700 миллионов евро (623 млн. фунтов) будет рассчитана на пять лет, три из которых Лионель проведет у "горожан", а затем отправится в их дочерний клуб "Нью-Йорк Сити" из МЛС.
При этом часть причитающейся суммы 33-летний аргентинец — если захочет — сможет получить в виде акций CFG, которая теперь оценивается в 4.8 млрд. долларов (3.6 млрд. фунтов).
Этот контракт зацементирует статус Месси как самого высокооплачиваемого футболиста всех времен. Если трансфер состоится, вплоть до 2025 года Лионель буде получать по 2.4 млн. фунтов в неделю.
02.09.2020 14:00
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Последние комментарии:
Мне вот интересно, это Месси с агентом сказали, что хотят такую зарплату и не меньше или это МС ёбнулись?
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Погба должен просить ещё больше у МЮ теперь:)
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мыльный пузырь тупо разводит на бабки лохов, тот же КРИО на голову лучше гнома да и гном не игрок такого плана чтобы столько получать,хотя похуй деньги черножопых арабов, а они как и все чурки, всегда, как вороны кидаются на то, что блестит
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Роналду бомжара по сравнению с ним:)
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бернли, саут или брайтон ломанут разок и пиздец денежкам шейховским.
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ну ниxyя себе условия. я бы хотел видеть месси в мю из-за уровня исторического восприятия статуса но не такой ценой. Месси как доил Барсу так теперь будет допить новый клуб. охереть и это ещё без учета компенсации барсе.
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Мир с ума сходит. При всей гениальности Месси, такие бабки футболисты получать не должны...
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По информации Daily Record
Источник: http://fapl.ru/posts/80679/
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