Месси согласовал контракт на 623 миллиона фунтов

Лионель Месси Стали известны детали того невероятного контракта, который нападающий "Барселоны" Лионель Месси собирается заключить с "Манчестер Сити".

По информации Daily Record, Месси уже согласовал условия пятилетнего контракта с City Football Group, родительской компанией клуба с "Этихад".

Эта сделка стоимостью 700 миллионов евро (623 млн. фунтов) будет рассчитана на пять лет, три из которых Лионель проведет у "горожан", а затем отправится в их дочерний клуб "Нью-Йорк Сити" из МЛС.

При этом часть причитающейся суммы 33-летний аргентинец — если захочет — сможет получить в виде акций CFG, которая теперь оценивается в 4.8 млрд. долларов (3.6 млрд. фунтов).

Этот контракт зацементирует статус Месси как самого высокооплачиваемого футболиста всех времен. Если трансфер состоится, вплоть до 2025 года Лионель буде получать по 2.4 млн. фунтов в неделю.

Контракт Лионеля Месси


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси, слухи

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 14:00

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  1. ilovemanutd 02.09.2020 14:29 # ilovemanutd
    Мне вот интересно, это Месси с агентом сказали, что хотят такую зарплату и не меньше или это МС ёбнулись?

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  2. alexomck 02.09.2020 14:27 # alexomck
    Погба должен просить ещё больше у МЮ теперь:)

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  3. gormartin 02.09.2020 14:25 # gormartin
    мыльный пузырь тупо разводит на бабки лохов, тот же КРИО на голову лучше гнома да и гном не игрок такого плана чтобы столько получать,хотя похуй деньги черножопых арабов, а они как и все чурки, всегда, как вороны кидаются на то, что блестит

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  4. liverpool1892est 02.09.2020 14:21 # liverpool1892est
    Роналду бомжара по сравнению с ним:)

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  5. manutd-20champ 02.09.2020 14:17 # manutd-20champ
    бернли, саут или брайтон ломанут разок и пиздец денежкам шейховским.

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  6. sir-alexferguson 02.09.2020 14:08 # sir-alexferguson
    ну ниxyя себе условия. я бы хотел видеть месси в мю из-за уровня исторического восприятия статуса но не такой ценой. Месси как доил Барсу так теперь будет допить новый клуб. охереть и это ещё без учета компенсации барсе.

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  7. p0z1t1v3 02.09.2020 14:07 # p0z1t1v3
    Мир с ума сходит. При всей гениальности Месси, такие бабки футболисты получать не должны...

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  8. fanstevengerrard 02.09.2020 14:01 # fanstevengerrard
    По информации Daily Record

    Источник: http://fapl.ru/posts/80679/

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