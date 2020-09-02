Гарсия планирует провести сезон 2020/21 в "Сити"

Защитник Эрик Гарсия подтвердил, что сезон 2020/21 собирается провести в "Манчестер Сити".

После карантина Гарсия был практически основным игроком "Сити", однако в начале августа главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола шокировал публику, объявив, что Эрик отказался от нового контракта.



Поскольку действующий контракт Гарсии истекает уже следующим летом, было бы логично ожидать продажи Эрика в это трансферное окно.



Достоверно известно, что в возвращении своего воспитанника заинтересована "Барселона", чей нападающий Лионель Месси в свою очередь помышляет о переходе в "Сити".



Однако 19-летний испанец не ожидает стать разменной монетой в сделке по Месси и планирует покинуть "Этихад" только в следующем году свободным агентом.



"Это правда. Я сказал клубу, что не намерен продлевать свой контракт за пределы 2021 года".



"Однако я вернусь в Манчестер, когда закончу выступать за сборную Испании, и я сосредоточен на предстоящем сезоне с "Сити", — сообщил Гарсия Marca.