Гарсия планирует провести сезон 2020/21 в "Сити"
Защитник Эрик Гарсия подтвердил, что сезон 2020/21 собирается провести в "Манчестер Сити".
После карантина Гарсия был практически основным игроком "Сити", однако в начале августа главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола шокировал публику, объявив, что Эрик отказался от нового контракта.
Поскольку действующий контракт Гарсии истекает уже следующим летом, было бы логично ожидать продажи Эрика в это трансферное окно.
Достоверно известно, что в возвращении своего воспитанника заинтересована "Барселона", чей нападающий Лионель Месси в свою очередь помышляет о переходе в "Сити".
Однако 19-летний испанец не ожидает стать разменной монетой в сделке по Месси и планирует покинуть "Этихад" только в следующем году свободным агентом.
"Это правда. Я сказал клубу, что не намерен продлевать свой контракт за пределы 2021 года".
"Однако я вернусь в Манчестер, когда закончу выступать за сборную Испании, и я сосредоточен на предстоящем сезоне с "Сити", — сообщил Гарсия Marca.
02.09.2020 13:00
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Мало ли что он там себе планирует, однозначно надо включать в сделку по Месси, если она вообще выгорит!
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