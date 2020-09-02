Гарсия планирует провести сезон 2020/21 в "Сити"

Эрик Гарсия Защитник Эрик Гарсия подтвердил, что сезон 2020/21 собирается провести в "Манчестер Сити".

После карантина Гарсия был практически основным игроком "Сити", однако в начале августа главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола шокировал публику, объявив, что Эрик отказался от нового контракта.

Поскольку действующий контракт Гарсии истекает уже следующим летом, было бы логично ожидать продажи Эрика в это трансферное окно.

Достоверно известно, что в возвращении своего воспитанника заинтересована "Барселона", чей нападающий Лионель Месси в свою очередь помышляет о переходе в "Сити".

Однако 19-летний испанец не ожидает стать разменной монетой в сделке по Месси и планирует покинуть "Этихад" только в следующем году свободным агентом.

"Это правда. Я сказал клубу, что не намерен продлевать свой контракт за пределы 2021 года".

"Однако я вернусь в Манчестер, когда закончу выступать за сборную Испании, и я сосредоточен на предстоящем сезоне с "Сити", — сообщил Гарсия Marca.


Метки Барселона, Гарсия, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 13:00

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  1. arhangel777 02.09.2020 13:23 # arhangel777
    Мало ли что он там себе планирует, однозначно надо включать в сделку по Месси, если она вообще выгорит!

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