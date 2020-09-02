Ван Перси предупредил Ван де Бека насчет "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси заявил, что полузащитник Донни Ван де Бек должен "приспособиться психологически", чтобы выступать за "красных дьяволов".

По мнению Ван Перси, ни полуфинал Лиги Чемпионов прошлого года, ни все выигранные с "Аяксом" трофеи не дадут Ван де Беку никаких привилегий в "Юнайтед" — на "Олд Траффорд" Донни будет чувствовать себя одним из многих.



С выступлением за "Юнайтед" связано огромное давление, и Робин заранее предупреждает насчет этого своего соотечественника.



"Донни Ван де Беку 23 года, и это славный возраст, чтобы отправиться в Премьер-Лигу".



"Я был чуть моложе, когда перешел в "Арсенал", и в раздевалке меня рассматривали как игрока, взятого на будущее. Завоевание Кубка УЕФА с "Фейеноордом" ничего не значило. Премьер-Лига — это совершенно другой мир".



"Донни станет крупной покупкой для "Манчестер Юнайтед", но он обнаружит, что 22 других игрока тоже были "крупными покупками". И один дороже другого".



"Это означает, что он должен немедленно вписаться в эту систему и приспособиться психологически. Потому что "Манчестер Юнайтед" — это зверский клуб во всех отношениях", — сообщил Ван Перси De Telegraaf.