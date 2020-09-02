Эмери хочет пригласить Мартинеса в "Вильярреал"
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери заинтересован в приобретении голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса.
Мартинес проявил себя с лучшей стороны, подменяя травмированного Бернда Лено в концовке минувшего сезона, и именно Эмилиано было доверено защищать ворота команды в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в минувший уикенд, хотя его немецкий конкурент уже выздоровел.
В данный момент наставник "канониров" Микель Артета решает, кто будет его первым номером в предстоящем сезоне, и Мартинес не останется в "Арсенале", если Лено вернется в стартовый состав.
Решения Артеты с нетерпением ждет и его предшественник Эмери. Хави Гарсия, работавший тренером вратарей в штабе Унаи на "Эмирейтс", рекомендовал "Вильярреалу" обратить внимание именно на Мартинеса.
Интерес к Эмилиано также проявляют "Астон Вилла" и "Лидс". Если 28-летний аргентинец все-таки будет продан, "Арсенал" попытается пригласить на его место Давида Раю из "Брентфорда", сообщает The Telegraph.
02.09.2020 11:00
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добротный кипер. получше кепы.
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