Эмери хочет пригласить Мартинеса в "Вильярреал"

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери заинтересован в приобретении голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса.

Мартинес проявил себя с лучшей стороны, подменяя травмированного Бернда Лено в концовке минувшего сезона, и именно Эмилиано было доверено защищать ворота команды в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в минувший уикенд, хотя его немецкий конкурент уже выздоровел.



В данный момент наставник "канониров" Микель Артета решает, кто будет его первым номером в предстоящем сезоне, и Мартинес не останется в "Арсенале", если Лено вернется в стартовый состав.



Решения Артеты с нетерпением ждет и его предшественник Эмери. Хави Гарсия, работавший тренером вратарей в штабе Унаи на "Эмирейтс", рекомендовал "Вильярреалу" обратить внимание именно на Мартинеса.



Интерес к Эмилиано также проявляют "Астон Вилла" и "Лидс". Если 28-летний аргентинец все-таки будет продан, "Арсенал" попытается пригласить на его место Давида Раю из "Брентфорда", сообщает The Telegraph.