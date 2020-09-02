"Тоттенхэм" хочет избавиться от Ндомбеле

"Тоттенхэм" хочет избавиться от полузащитника Танги Ндомбеле, приобретенного лишь год назад за 54 миллиона фунтов.

Покупкой Ндомбеле у "Лиона" прошлым летом "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд, однако Танги неудачно провел свой дебютный английский сезон и не смог сработаться с главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь Моуриньо готов отпустить Ндомбеле, если на того найдется покупатель.



Жозе чувствует, что Танги не смог адаптироваться к требованиям Премьер-Лиги, а также — что даже важнее — сомневается насчет желания своего подопечного учиться и подстраиваться.



Пока неясно, удастся ли "Тоттенхэму" найти покупателя, чтобы вернуть большую часть своих инвестиций в Ндомбеле, однако ранее 23-летнего француза связывали с переходом в "Интер".



Добавим, что в данный момент Ндомбеле находится на своей родине во Франции, будучи посаженным на карантин после положительного теста на коронавирус.