"Тоттенхэм" хочет избавиться от Ндомбеле

Танги Ндомбеле "Тоттенхэм" хочет избавиться от полузащитника Танги Ндомбеле, приобретенного лишь год назад за 54 миллиона фунтов.

Покупкой Ндомбеле у "Лиона" прошлым летом "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд, однако Танги неудачно провел свой дебютный английский сезон и не смог сработаться с главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь Моуриньо готов отпустить Ндомбеле, если на того найдется покупатель.

Жозе чувствует, что Танги не смог адаптироваться к требованиям Премьер-Лиги, а также — что даже важнее — сомневается насчет желания своего подопечного учиться и подстраиваться.

Пока неясно, удастся ли "Тоттенхэму" найти покупателя, чтобы вернуть большую часть своих инвестиций в Ндомбеле, однако ранее 23-летнего француза связывали с переходом в "Интер".

Добавим, что в данный момент Ндомбеле находится на своей родине во Франции, будучи посаженным на карантин после положительного теста на коронавирус.


Метки Ндомбеле, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 10:00

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  1. ermenileribneler 02.09.2020 10:08 # ermenileribneler
    Даже по трем сериям сериала, смотря на него было видно, что он абсолютно не вписывается в коллектив, теперь то я понимаю Моуриньо и почему он очень редко выпускает его на поле.

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