Невилл: "МЮ нужно купить четыре-пять игроков для борьбы за титул"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" нуждается в четырех-пяти приобретениях, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги в новом сезоне.
Резко прибавив во второй половине минувшего сезона, "красные дьяволы" совершили рывок в таблице и в итоге финишировали на третьей строчке.
Однако Невилл продолжает говорить то, что говорил многие месяцы назад, указывая на потребность "Юнайтед" в усилении — особенно на фоне активных конкурентов.
"Со своим составом на сегодняшний день "Манчестер Юнайтед" не способен побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне".
"Этот состав нуждался и продолжает нуждаться в четырех-пяти улучшениях. Я говорю это уже год, и я даже называл позиции, которые, как мне кажется, нужно укрепить".
"Им нужно купить центрального защитника мирового уровня. Нужен еще один полузащитник. Также я думаю про правого вингера, центрального нападающего и левого защитника, учитывая травмы Люка Шоу и то, что в последние два-три года он не играл регулярно".
"Поэтому, думаю, они определенно нуждаются в четырех-пяти игроках, а если они не получат хотя бы трех, это станет проблемой, учитывая активность других клубов".
Если "Ливерпуль" купит Тиаго Алькантару, если "Манчестер Сити" и "Челси" исполнят задуманное — а именно их нужно считать твоими конкурентами, — все эти команды станут сильнее".
"Поэтому "Юнайтед" нужно поработать, но я верю в их стратегию — им просто нужно довести начатое до конца и подписать этих игроков".
"Это не всегда легко, но они должны постараться и сработать быстро, чтобы дать Оле время сформировать команду к старту сезона", — сообщил Невилл.
02.09.2020 09:00
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Последние комментарии:
Каждый год это говорит, каждый год берем 4-5 игроков и каждый раз не хватает. Гарри, тренерская работа, как и предсказания - не твое.
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Щас бы постить тренерские рассуждения чела, который опозорился и чуть не уничтожил Валенсию.
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Каждый год одно и тоже, нужно купить от пяти до десяти игроков. Дауны не понимают, что дело не только в игроках? Каких только футболистов не сожрал МЮ. Не команда, а цирк ебаный.
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Все бабки судьям ушли, очевидно
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сливать лингарда, мату, матича , джонса, смольника , перейру
брать ндинди, санчо, хименеса + вдб
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зимой он про 5-6 говорил, теперь купили Бека и 4-5 стало - гений:))
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Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное....
-Шарик ты балбес:)
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Старые песни о главном!
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