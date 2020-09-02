Невилл: "МЮ нужно купить четыре-пять игроков для борьбы за титул"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" нуждается в четырех-пяти приобретениях, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

Резко прибавив во второй половине минувшего сезона, "красные дьяволы" совершили рывок в таблице и в итоге финишировали на третьей строчке.



Однако Невилл продолжает говорить то, что говорил многие месяцы назад, указывая на потребность "Юнайтед" в усилении — особенно на фоне активных конкурентов.



"Со своим составом на сегодняшний день "Манчестер Юнайтед" не способен побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне".



"Этот состав нуждался и продолжает нуждаться в четырех-пяти улучшениях. Я говорю это уже год, и я даже называл позиции, которые, как мне кажется, нужно укрепить".



"Им нужно купить центрального защитника мирового уровня. Нужен еще один полузащитник. Также я думаю про правого вингера, центрального нападающего и левого защитника, учитывая травмы Люка Шоу и то, что в последние два-три года он не играл регулярно".



"Поэтому, думаю, они определенно нуждаются в четырех-пяти игроках, а если они не получат хотя бы трех, это станет проблемой, учитывая активность других клубов".



Если "Ливерпуль" купит Тиаго Алькантару, если "Манчестер Сити" и "Челси" исполнят задуманное — а именно их нужно считать твоими конкурентами, — все эти команды станут сильнее".



"Поэтому "Юнайтед" нужно поработать, но я верю в их стратегию — им просто нужно довести начатое до конца и подписать этих игроков".



"Это не всегда легко, но они должны постараться и сработать быстро, чтобы дать Оле время сформировать команду к старту сезона", — сообщил Невилл.