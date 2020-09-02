Невилл: "МЮ нужно купить четыре-пять игроков для борьбы за титул"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" нуждается в четырех-пяти приобретениях, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

Резко прибавив во второй половине минувшего сезона, "красные дьяволы" совершили рывок в таблице и в итоге финишировали на третьей строчке.

Однако Невилл продолжает говорить то, что говорил многие месяцы назад, указывая на потребность "Юнайтед" в усилении — особенно на фоне активных конкурентов.

"Со своим составом на сегодняшний день "Манчестер Юнайтед" не способен побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне".

"Этот состав нуждался и продолжает нуждаться в четырех-пяти улучшениях. Я говорю это уже год, и я даже называл позиции, которые, как мне кажется, нужно укрепить".

"Им нужно купить центрального защитника мирового уровня. Нужен еще один полузащитник. Также я думаю про правого вингера, центрального нападающего и левого защитника, учитывая травмы Люка Шоу и то, что в последние два-три года он не играл регулярно".

"Поэтому, думаю, они определенно нуждаются в четырех-пяти игроках, а если они не получат хотя бы трех, это станет проблемой, учитывая активность других клубов".

Если "Ливерпуль" купит Тиаго Алькантару, если "Манчестер Сити" и "Челси" исполнят задуманное — а именно их нужно считать твоими конкурентами, — все эти команды станут сильнее".

"Поэтому "Юнайтед" нужно поработать, но я верю в их стратегию — им просто нужно довести начатое до конца и подписать этих игроков".

"Это не всегда легко, но они должны постараться и сработать быстро, чтобы дать Оле время сформировать команду к старту сезона", — сообщил Невилл.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 09:00

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  1. imf-tau 02.09.2020 10:04 # imf-tau
    Каждый год это говорит, каждый год берем 4-5 игроков и каждый раз не хватает. Гарри, тренерская работа, как и предсказания - не твое.

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  2. fanstevengerrard 02.09.2020 09:54 # fanstevengerrard
    Щас бы постить тренерские рассуждения чела, который опозорился и чуть не уничтожил Валенсию.

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  3. vyrentz 02.09.2020 09:39 # vyrentz
    Каждый год одно и тоже, нужно купить от пяти до десяти игроков. Дауны не понимают, что дело не только в игроках? Каких только футболистов не сожрал МЮ. Не команда, а цирк ебаный.

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  4. drogba11cool 02.09.2020 09:34 # drogba11cool
    Все бабки судьям ушли, очевидно

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  5. quavo 02.09.2020 09:21 # quavo
    сливать лингарда, мату, матича , джонса, смольника , перейру
    брать ндинди, санчо, хименеса + вдб

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  6. alexomck 02.09.2020 09:15 # alexomck
    зимой он про 5-6 говорил, теперь купили Бека и 4-5 стало - гений:))

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  7. liverpool1892est 02.09.2020 09:10 # liverpool1892est
    Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное....
    -Шарик ты балбес:)

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  8. zhanik7 02.09.2020 09:04 # zhanik7
    Старые песни о главном!

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