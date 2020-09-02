Хаверц прошел медобследование в Лондоне в воскресенье

В минувшее воскресенье атакующий полузащитник "Байера" Кай Хаверц побывал в Лондоне и прошел медицинское обследование в "Челси".

Как сообщает Bild, "Челси" и "Байер" достигли договоренности насчет компенсации за Хаверца еще более недели назад. Стоимость сделки составит 100 миллионов евро (90 млн. фунтов), из которых 80 млн. евро (72 млн. фунтов) "синие" заплатят сразу.



В данный момент все формальности уже улажены, а сам Хаверц не только согласовал пятилетний контракт, но и в минувший уикенд нанес секретный визит в Лондон для медицинских тестов.



Теперь этот долгожданный трансфер нуждается лишь в официальном подтверждении, и это должно случиться со дня на день — "Челси" остается решить, сделать объявление до матчей сборной Германии 3 и 6 сентября или после.



Покупкой 21-летнего немца "Челси" обновит свой трансферный рекорд, а общие траты "синих" этим летом перевалят за 200 млн. фунтов.