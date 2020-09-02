"Барселона" продвигается в переговорах о покупке Вейналдума

Джорджиньо Вейналдум "Барселона" продвигается в переговорах с "Ливерпулем" о приобретении полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

Как известно, Вейналдум уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Ливерпулем", и пока нет никаких намеков на то, что новая сделка будет заключена.

По информации ESPN, у Джорджиньо и мерсисайдского клуба имеются значительные разногласия насчет условий продления сотрудничества.

Теперь этим пытается воспользоваться новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, знакомый с Вейналдумом по совместной работе в сборной Голландии.

Как сообщает испанская газета Sport в своем титульном материале, "Барселона" значительно продвинулась в переговорах с "Ливерпулем" и собирается заплатить за Вейналдума 15-20 миллионов евро (13-18 млн. фунтов). Сам Джорджиньо уже дал согласие на переезд в Каталонию, где получит контракт на три года.

Будущее 29-летнего голландца также является ключом к тому, купит ли "Ливерпуль" Тиаго Алькантару. "Красные" пригласят игрока "Баварии", только в случае расставания с Вейналдумом.

Джорджиньо Вейналдум на обложке Sport


Метки Барселона, Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1270

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  1. liverpool1892est 02.09.2020 08:51 # liverpool1892est
    Значит Алькантара наш!!!
    Этот игрок который нам нужен...посоны это невероятный успех!!

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  2. largo-winch 02.09.2020 08:15 # largo-winch
    найес источники у Миджайло, а постер то какой, ммм

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  3. meshuggah 02.09.2020 07:59 # meshuggah
    нормас трамплин гегемонит)

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