"Барселона" продвигается в переговорах о покупке Вейналдума

"Барселона" продвигается в переговорах с "Ливерпулем" о приобретении полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

Как известно, Вейналдум уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Ливерпулем", и пока нет никаких намеков на то, что новая сделка будет заключена.



По информации ESPN, у Джорджиньо и мерсисайдского клуба имеются значительные разногласия насчет условий продления сотрудничества.



Теперь этим пытается воспользоваться новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, знакомый с Вейналдумом по совместной работе в сборной Голландии.



Как сообщает испанская газета Sport в своем титульном материале, "Барселона" значительно продвинулась в переговорах с "Ливерпулем" и собирается заплатить за Вейналдума 15-20 миллионов евро (13-18 млн. фунтов). Сам Джорджиньо уже дал согласие на переезд в Каталонию, где получит контракт на три года.



Будущее 29-летнего голландца также является ключом к тому, купит ли "Ливерпуль" Тиаго Алькантару. "Красные" пригласят игрока "Баварии", только в случае расставания с Вейналдумом.



