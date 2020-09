Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" сохраняет надежду заполучить Джейдона Санчо. Кепа Аррисабалага не покинет "Челси". Джордан Пикфорд может лишиться статуса первого номера сборной Англии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" продолжит надеяться на приобретение Джейдона Санчо, пока сам вингер не скажет, что хочет остаться в дортмундской "Боруссии". (The Sun)



"Юнайтед" ожидает, что "Рома" вернется с улучшенным предложением по защитнику Крису Смоллингу. (Daily Mirror)



Полузащитник "Реала" Дани Себальос отказал трем другим клубам ради возвращения в "Арсенал". (Daily Mirror)



Саудовский "Аль-Наср" предложил полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу контракт с зарплатой в 18 миллионов фунтов в год. (Fanatik)



Кепа Аррисабалага хочет остаться в "Челси", даже если "синие" купят еще одного голкипера. (The Telegraph)



Голкипер "Ренна" Эдуар Менди хочет перейти в "Челси". (TuttoMercatoWeb)



"Тоттенхэм" предложил 2 млн. фунтов за бразильского полузащитника "Барселоны" Лукаса Де Вегу. (AS)



ПСЖ установил контакт с "Интером" насчет защитника Милана Шкриниара, который также интересен "Тоттенхэму". (Calciomercato)



"Эвертон" согласовал приобретение плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. (The Telegraph)



Уже сегодня Родригес и полузащитник "Наполи" Аллан пройдут медобследования в "Эвертоне". (Sky Sports)



"Монако" составит конкуренцию "Эвертону" в борьбе за полузащитника "Уотфорда" Абдулая Дукуре. (Evening Standard)



"Лестер" согласовал покупку крайнего защитника "Аталанты" Тимоти Кастаня за 22 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Кристал Пэлас" отклонил предложение "РБ Лейпциг" в 20 млн. фунтов о покупке норвежского нападающего Александера Серлота. (Daily Mail)



"Фулхэм" хочет вингера "Лиона" Бертрана Траоре. (Sky Sports)



"Ньюкасл" и "Астон Вилла" заинтересованы в нападающем "Борнмута" Каллуме Уилсоне. (Sky Sports)



"Ньюкасл" предложил своего полузащитника Мэтта Ритчи в обмен на Уилсона. (The Independent)



Другое



Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд может лишиться статуса первого номера сборной Англии. (The Telegraph)



Главный тренер "Фулхэма" Скотт Паркер подпишет со своим клубом новый трехлетний контракт. (The Sun)



Нападающий Оли Макберни сыграл в товарищеском матче "Шеффилд Юнайтед" спустя два дня после того, как покинул расположение сборной Шотландии с жалобой на стопу. (talkSPORT)



В четверг клубы Премьер-Лиги проголосуют, что будет с сезоном 2020/21, если доиграть его не удастся из-за второй волны пандемии коронавируса. (Daily Mail)



Правило о пяти заменах не будет принято на предстоящий сезон Премьер-Лиги. (The Times)



"Наполи" опроверг слухи о том, что игроки команды проходят сеансы криотерапии в баках из под мусора. (ESPN)