ПСЖ сделал предложение о покупке Беллерина

ПСЖ выдвинул предложение о покупке правого защитника "Арсенала" Эктора Беллерина.

В данный момент ПСЖ все еще зализывает раны после поражения от "Баварии" в финале Лиги Чемпионов и анализирует слабые места в своем составе.



В связи с этим главный тренер парижан Томас Тухель задумал укрепить правый фланг обороны. Тем более, чемпионы французской Лиги 1 еще в июне отпустили Тома Менье свободным агентом в дортмундскую "Боруссию".



Как сообщает The Guardian, на прошлой неделе ПСЖ почти на ежедневной основе общался с "Арсеналом", предложив за Беллерина 25 миллионов фунтов сразу и еще 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Пытаясь заманить главного модника "Арсенала" в мировую столицу моды, ПСЖ рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии" и "Ювентуса", которые проявляли интерес к Эктору ранее эти летом.



На "Эмирейтс" у Беллерина есть контракт до июня 2023, однако The Athletic добавляет, что 25-летний испанец открыт к новому вызову в своей карьере.