Партей хочет перейти в "Арсенал"
Полузащитник "Атлетико" Томас Партей по-прежнему заинтересован в переходе в "Арсенал", несмотря на упрямство своего клуба.
Завершив приобретение защитника Габриэля из "Лилля" во вторник, в остатке трансферного окна "Арсенал" сосредоточится на приглашении центрального полузащитника.
Вместе с тем возможности "канониров" крайне ограничены и зависят от того, кто из игроков покинет "Эмирейтс". Среди доступных для трансфера значатся Сократис Папастатопулос, Шкодран Мустафи, Сеад Колашинац, Калум Чемберс и Месут Озил.
Прямо сейчас "Арсенал" не в состоянии заплатить 44.5 млн. фунтов за Партея — именно такая сумма прописана в контракте Томаса в качестве отступных, а на меньшее "Атлетико" не соглашается.
Однако Goal утверждает, что именно Партей является приоритетной целью для "Арсенала" по укреплению центра поля, и "канониры" уже заручились согласием самого игрока сборной Ганы.
В ближайшие недели "Арсенал" будет избавляться от балласта в своем составе, заодно пытаясь использовать желание Партея уехать в Лондон, чтобы сбить цену.
01.09.2020 23:00
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