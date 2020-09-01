Партей хочет перейти в "Арсенал"

Полузащитник "Атлетико" Томас Партей по-прежнему заинтересован в переходе в "Арсенал", несмотря на упрямство своего клуба.

Завершив приобретение защитника Габриэля из "Лилля" во вторник, в остатке трансферного окна "Арсенал" сосредоточится на приглашении центрального полузащитника.



Вместе с тем возможности "канониров" крайне ограничены и зависят от того, кто из игроков покинет "Эмирейтс". Среди доступных для трансфера значатся Сократис Папастатопулос, Шкодран Мустафи, Сеад Колашинац, Калум Чемберс и Месут Озил.



Прямо сейчас "Арсенал" не в состоянии заплатить 44.5 млн. фунтов за Партея — именно такая сумма прописана в контракте Томаса в качестве отступных, а на меньшее "Атлетико" не соглашается.



Однако Goal утверждает, что именно Партей является приоритетной целью для "Арсенала" по укреплению центра поля, и "канониры" уже заручились согласием самого игрока сборной Ганы.



В ближайшие недели "Арсенал" будет избавляться от балласта в своем составе, заодно пытаясь использовать желание Партея уехать в Лондон, чтобы сбить цену.